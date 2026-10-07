Juan Manuel Márquez podría salir del retiro para pelear con “El Lobo” Serralde: “Yo me rifo el tiro”

Juan Manuel Márquez y Juan Carlos "El Lobo" Serralde. Con la condición del millón de vistas en el episodio del podcast "Desde el Ring" con El Lobo Serralde, Márquez podría volver a ponerse los guantes.

El influencer y creador de contenido, Juan Carlos “El Lobo” Serralde, ha ganado notoriedad debido al reto en el que desafía a la gente a “tumbarlo” en menos de un minuto, en donde si lo logran, él les daría un peso por cada seguidor que tiene. Es decir, hasta casi el millón de pesos, pues El Lobo ofrece hasta ahora la cantidad de $968,000 pesos.

Durante una conversación en el podcast Desde el Ring, conducido por Márquez y el periodista deportivo Eduardo Camarena, surgió la posibilidad de enfrentar al influencer bajo las condiciones de su desafío. Aunque hasta el momento no existe una pelea confirmada, el eventual regreso de uno de los grandes exponentes del boxeo mexicano ha despertado interés.

Juan Manuel Márquez podría aceptar el desafío de “El Lobo” Serralde

En el podcast Desde el Ring se planteó la posibilidad de que el exboxeador participe en el desafío de Serralde, quien ofrece una recompensa económica a quienes consigan derribarlo en menos de 60 segundos. Ante la posibilidad de enfrentarse al influencer, Márquez expresó su disposición con la frase “Yo me rifo el tiro”.

El comentario abrió la puerta a especulaciones sobre una posible aparición de Márquez nuevamente sobre un cuadrilátero. No obstante, aceptar un desafío de estas características sería distinto a regresar formalmente al boxeo profesional.

De concretarse, el enfrentamiento reuniría a dos figuras con trayectorias muy diferentes: por un lado, un excampeón mundial reconocido por su técnica y capacidad de contragolpeo; por el otro, un creador de contenido que ha conseguido popularidad mediante un reto de resistencia dentro del ring.

¿Cuándo fue la última pelea de Juan Manuel Márquez?

Juan Manuel Márquez disputó su último combate profesional el 17 de mayo de 2014, cuando enfrentó al estadounidense Mike Alvarado en el Forum de Inglewood, California. Aquella noche, el mexicano consiguió una victoria por decisión unánime después de 12 asaltos, cerrando su trayectoria profesional con un triunfo.

En 2017, Márquez anunció oficialmente su retiro del boxeo profesional y posteriormente, en 2020, fue elegido para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, reconocimiento que consolidó su lugar entre los grandes pugilistas mexicanos. Ahora, más de una década después de su última pelea profesional, la posibilidad de verlo nuevamente con los guantes puestos genera expectativa.