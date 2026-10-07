Tragedia en la lucha libre: detienen al luchador Hijo de Fishman por muerte de réferi en el ring

Hijo de Fishman. El luchador habría aplicado un movimiento que le terminó quitando la vida a un réferi. (Hijo de Fishman/Facebook)

Este 6 de octubre, en la Arena Vanguardia en Hidalgo, se llevó a cabo la función de lucha libre DESLEALTADES, en donde El Hijo de Fishman era presentado para la lucha estelar, en donde enfrentaría a Máscara Sagrada NG. La lucha transcurrió con normalidad, hasta el momento en que se incluyó al colegiado como parte del combate.

¿Qué pasó durante la lucha del Hijo de Fishman y por qué se dice que mató a un réferi?

La tragedia ocurrió, luego de que, durante el combate, el “Veneno Verde”, le comenzara a propinar castigos al réferi, concluyendo con un martinete, movida que resulta peligrosa en caso de efectuarla erróneamente, pues el cuello del castigado queda comprometido en su totalidad, pudiendo causar la muerte.

Al finalizar con el movimiento, el luchador se levantó, pero el réferi se mostraba inconsciente, por lo que tuvieron que parar la lucha al momento. Personal de emergencia acudió al inmueble ubicado en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio para proporcionarle atención médica, pero momentos más tarde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Gerardo Germán Pineda, apodado como “El Búho”, fue el réferi que ofició aquella lucha y que no pudo bajar con vida del cuadrilátero.

¿Cuál es la situación legal del Hijo de Fishman luego del fallecimiento de “El Búho”?

De acuerdo a los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad de Mineral de la Reforma, acudieron al llamado, luego de que se les hiciera saber sobre una persona sin vida al interior del inmueble deportivo. Se identificó entonces a J. Á. N. L. quien fue señalado como el presunto culpable, conocido públicamente como Hijo de Fishman.

El luchador fue detenido esta madrugada de miércoles 7 de octubre, quien continúa detenido y vigente dentro del plazo de 48 horas para que, de acuerdo al Ministerio Público, se le presente ante un juez de control. Este será quien determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de homicidio culposo.