Isaac del Toro corre este jueves en la Gran Piamonte 2026

Gran Piamonte 2026. Isaac del Toro vuelve a las clásicas de Italia este jueves 8 de octubre. (Foto especial)

El mexicano Isaac del Toro competirá este jueves 8 de octubre en la carrera italiana Gran Piemonte 2026 sobre un circuito de 185 kilómetros de un solo día, prueba que ganó en 2025 cuando ya apuntaba estar en la élite.

La salida que será en Asti está prevista a las 05:50 horas (tiempo del centro de México) con meta en Bra. El recorrido se caracteriza por tener un arranque ondulado, seguido por una serie de subidas y bajadas muy exigentes.

Del Toro liderará al UAE Team Emirates por encima del reciente campeón mundial, el estadounidense Brandon McNulty, de Filippo Maroncini, Benoit Cosnefroy, Daan Dijkman, Luca Giaimi y Jhonatan Narváez.

El mexicano, segundo en el ranking mundial, vuelve a competir después de que el pasado 27 de septiembre terminó en el quinto sitio en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá.