¿La congelaron? Borran a Katia Itzel García de lista de designaciones tras polémica con el ‘Turco’ Mohamed

Katia Itzel García. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, 18ABRIL2026.- Katia Itzel Garcia, arbitra central durante el juego de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio Victoria. FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM (César Gómez Reyna)

La polémica entre Katia Itzel García y Antonio “Turco” Mohamed continúa generando controversia dentro del futbol mexicano, luego de que la árbitra quedara bajo revisión por su actuación en el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026.

Tras el encuentro, el director técnico de los Diablos Rojos cuestionó públicamente la capacidad de la silbante para dirigir partidos de alta exigencia, mientras que distintas voces del arbitraje mexicano señalaron posibles errores en sus decisiones durante el compromiso.

Ahora, la ausencia de García en las designaciones arbitrales ha despertado especulaciones sobre un posible castigo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una suspensión disciplinaria relacionada con lo sucedido ante Toluca.

¿Por qué Katia Itzel García quedó bajo revisión tras el Cruz Azul vs. Toluca?

El encuentro disputado el pasado 26 de septiembre terminó con un empate 3-3, aunque las decisiones arbitrales se convirtieron en uno de los principales temas de discusión después del silbatazo final.

Antonio Mohamed manifestó su inconformidad por distintas jugadas, especialmente por una falta cometida sobre Paulinho que, desde su perspectiva, merecía la expulsión de Gonzalo Piovi, defensor de Cruz Azul.

El estratega argentino aseguró que García no estaba preparada para dirigir un compromiso de esa magnitud y cuestionó su interpretación de las acciones dentro del terreno de juego.

“Para este nivel, no está a la altura, no entiende el juego”, declaró Mohamed.

La controversia aumentó cuando la árbitra publicó en sus redes sociales mensajes relacionados con la hipocresía, los cuales fueron interpretados como una posible respuesta a las declaraciones del entrenador, aunque García no lo mencionó directamente.

Por otra parte, el exárbitro Germán Arredondo consideró que la Comisión de Árbitros debió acompañar a García con asistentes de mayor experiencia, con el objetivo de reducir la presión sobre ella durante un encuentro de alta exigencia.

¿Katia Itzel García fue congelada por la Comisión de Árbitros?

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol publicó este miércoles 7 de octubre las designaciones correspondientes a la Jornada 11 del Apertura 2026, en las que Katia Itzel García no aparece contemplada para ninguno de los encuentros del próximo fin de semana.

La árbitra no fue seleccionada como jueza central, cuarta oficial ni integrante del VAR o AVAR, por lo que permanecerá sin actividad en la Primera División durante esta jornada. Su ausencia ocurre después de las críticas recibidas por su desempeño en el partido entre Cruz Azul y Toluca.

¿Qué dijeron los exárbitros sobre la actuación de Katia Itzel García?

La controversia también provocó reacciones entre antiguos integrantes del arbitraje mexicano. Germán Arredondo señaló que la Comisión de Árbitros debió proporcionar mayor respaldo a García mediante un equipo de asistentes experimentados, especialmente por la exigencia del encuentro.

El exsilbante consideró que sería conveniente reducir temporalmente la presión sobre la árbitra y permitirle dirigir encuentros de menor exigencia antes de volver a compromisos de alta intensidad en la Liga MX.

Por otra parte, César Arturo Ramos defendió públicamente a su compañera después de los señalamientos del entrenador argentino, mientras que Fernando Guerrero planteó la posibilidad de que la Comisión evaluara tanto su desempeño como sus publicaciones posteriores al partido.

Por ahora, el futuro inmediato de Katia Itzel García en la Liga MX permanece sin una explicación oficial sobre su ausencia. Las próximas designaciones permitirán conocer si vuelve a recibir partidos o continúa sin actividad en el máximo circuito.