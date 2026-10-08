Arrestan a El Hijo de Fishman tras la muerte del réferi Gerardo Germán ‘El Búho’: ¿Le aplicó un martinete?

El Hijo de Fishman Una maniobra del luchador resultó en la muerte del árbitro conocido como El Búho (@hijodefisherman/Lucha Libre Y Ya)

El luchador El Hijo de Fishman fue detenido en Hidalgo luego de que una maniobra de pelea resultara en la muerte de Gerardo Germán Pineda, alias “El Búho”, réferi de 75 años de edad.

¿Cómo fue muerte de “El Búho” a manos de de El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman peleó contra Máscara Sagrada NG el pasado 7 de octubre en el Centro Deportivo Cultural 11 ubicado en el municipio Mineral de la Reforma de la zona metropolitana de Pachuca. Se trataba de un encuentro con mucha expectativa ya que ambos luchadores tienen rivalidad con un peso histórico para los fanáticos de la lucha libre debido a que los padres de ambos eran luchadores (El Hijo de Fishman es hijo del fallecido José Ángel Nájera Sánchez, conocido como Veneno Verde).

Durante la disputa, El Hijo de Fishman atacó al árbitro, conocido como El Búho. Esto es algo común en algunos encuentros de lucha libre pero en este caso la agresión resultó en la muerte del réferi de 75 años, quien quedó inmóvil en la lona hasta que los paramédicos lo atendieron y trasladaron al hospital.

Ha circulado una imagen en que Fishman le aplica al árbitro un martinete, maniobra que está altamente restringida en la lucha libre mexicana por el daño a la cabeza y cuello fatal que puede resultar de ella. Sin embargo, varios usuarios de redes señalan que la imagen fue hecha con Inteligencia Artificial y el único video que se tiene hasta el momento de El Hijo de Fishman agrediendo al árbitro es uno en el que le aplica un body slam.

Algunos han reportado que asistentes al evento afirman que el incidente ocurrió una vez terminada la pelea, cuando el luchador regresó al cuadrilátero con la intención de “castigar” al réferi . Hasta el momento no se tiene confirmación oficial de que esto sea el caso.

El Hijo de Fishman permanece en el Ministerio Público y estará detenido por 48 horas antes de comparecer ante un juez, quien determinará si el luchador es puesto en libertad o será vinculado a proceso por homicidio culposo.

El Patrón Espectáculos, empresa promotora del evento, publicó un comunicado en el que lamentan el suceso y afirman que proporcionaran acompañamiento legal para la familia del fallecido. También piden no difundir rumores sobre lo ocurrido.