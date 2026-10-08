Buccaneers vs Cowboys: Pronóstico, análisis y posibles claves del TNF de la NFL

Tampa Bay vs Dallas Ambos equipos de la Conferencia Nacional se enfrentarán en el primer partido de esta Semana 5 de la NFL.

La quinta semana de la NFL comienza en la cancha del AT&T Stadium con los Dallas Cowboys recibiendo a los Tampa Bay Buccaneers. Dos equipos de la Conferencia Nacional se miden en un duelo que será fundamental para sus aspiraciones de sus respectivas divisiones. El equipo texano viene de conseguir un triunfo ante un rival de estado y quiere saltar a la cima del este. Por su parte, los del sur han iniciado su campaña con cuatro victorias consecutivas y una más podría enterrar por completo sus aspiraciones de postemporada con su quarterback titular fuera por lesión.

Aunque todavía estamos en “el arranque” de la temporada, las cosas comienzan a tomar forma en la NFL. Los Kansas City Chiefs, los San Francisco 49’ers y los Minnesota Vikings son los únicos que quedan con récord perfecto en lo que va de la campaña y comienza a perfilarse como posibles candidatos. En contra parte, Tampa Bay, Miami, Titans, Texans y Chargers no han conseguido ganar, lo que los deja ya con muy poco margen de error para salvar la temporada.

¿Quién ganará el Buccaneers vs Cowboys? Así luce el pronóstico para el TNF | NFL, Semana 5

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades de resultado quedan de la siguiente manera:

Triunfo de Buccaneers: 26%

26% Triunfo de Cowboys: 74%

Previa del Buccaneers vs Cowboys | NFL, Semana 5

Ambos equipos llegan a este partido en situaciones comprometidas y obligados a conseguir un triunfo que los devuelve a la carrera por opciones de Playoffs. Cowboys viene de conseguir un triunfo importante ante los Houston Texans y conseguir su segunda victoria de la temporada. Además la derrota de Eagles ante Rams, también les ayuda en sus posibilidades, pero los New York Giants se mantienen como líderes del este con 3-1.

Por su parte, Tampa ha perdido cuatro partidos de forma consecutiva para iniciar esta temporada. Sin embargo, nadie en su división cuenta con un récord ganador, por lo que las puertas todavía están abiertas, especialmente porque todavía no enfrentan a ninguno de sus rivales del sur. No obstante, este partido lo tendrán que disputar todavía sin Baker Mayfield, quien continúa lesionado. Será el novato Jalon Daniels quien dirija la ofensiva.

La última vez que estas dos franquicias se enfrentaron fue en la semana 14 del 2024, también en la cancha del AT& Stadium. Dallas se llevó una victoria de 24-26 con Cooper Rush como quarterback titular lanzando para 146 yardas y un pase de anotación a Jalen Tolbert.

Posibles claves del Buccaneers vs Cowboys | NFL, Semana 5

Los Dallas Cowboys han sufrido nuevamente como una de las defensivas con peor rendimiento este año, algo que ya había ocurrido en 2025. A pesar de la llegada de Christan Parker a la coordinación de la unidad, se mantienen como una de las que más puntos permite. Además, son la única que no ha conseguido ninguna intercepción y sus capturas al mariscal son escasas.

En contra parte, la ofensiva se mantiene facturando y siendo una de las más eficientes. La mancuerna de Dak Prescott con CeeDee Lamb es una de las más productivas de la liga, mientras el corredor Javonte Williams se ha convertido en el hombre anotación del equipo ya con seis touchdowns totales (5 por tierra y uno más por recepción) por lo que es necesario que se mantengan en este ritmo.

Tampa es uno de los equipos que más presión mete a los mariscales rivales, por lo que si logran ganar en las trincheras, podrían tener una opción de frenar el ‘Dak Attack’ y tener más oportunidades a la ofensiva. Correr el balón con Bucky Irving será fundamental para que Tampa mantenga vivas sus ofensivas y extender el juego a su favor.

Aunque juegan con un mariscal novato, utilizar las piernas puede ser un factor para salir airosos. Si Jalon Daniels logra escapar consistentemente, podría hacer daño a la defensiva como ya lo hicieron Jaxson Dart y Lamar Jackson en partidos anteriores ante los Cowboys.