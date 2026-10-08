El análisis de las propias partidas

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El método puede resumirse así: primero se analiza por cuenta propia, después se consulta al motor y, por último, se convierte lo aprendido en una lección concreta. Existen varias opciones en línea para acceder a un motor de análisis. Una de ellas, gratuita, es la de Lichess. Antes, los jugadores no disponían de máquinas y, en el mejor de los casos, consultaban sus partidas con un gran maestro, lo cual no ofrecía garantía alguna.

1.- Analizar primero sin motor. Se revisa la partida con el tablero a la vista y se anotan tres cosas: dónde se dudó, en qué momentos se gastó más tiempo y qué plan se tenía en cada fase. Así se descubre cómo se piensa, no cómo piensa Stockfish.

2.- Marcar los momentos críticos. Se eligen entre tres y cinco posiciones en las que la partida cambió de rumbo: una decisión difícil, un cambio de evaluación, una pérdida de tiempo o una sorpresa. El resto de la partida importa mucho menos.

3.- Revisar la partida con el motor, pero con disciplina. Se buscan las caídas importantes en la evaluación, sobre todo las superiores a un peón, y antes de mirar la línea recomendada se intenta encontrar la mejora por cuenta propia. Si solo se lee la primera jugada que recomienda el motor, sin entender el porqué, se aprende poco.

4.- Clasificar cada error. Se determina de qué tipo fue:

táctico (no se vio una amenaza o una combinación)

de evaluación (se juzgó mal la posición)

de plan (no había ninguna idea, o era la equivocada)

de tiempo (jugada apresurada o bloqueo)

de apertura o de final (laguna de conocimiento)

5.- Extraer una sola lección y registrarla. Se escribe una frase y, si es posible, se asocia un ejercicio, por ejemplo, practicar finales de torre tras haber perdido uno. Al cabo de diez partidas, el registro muestra qué tipo de error se repite y en qué conviene entrenar.

El método es igualmente válido para partidas ajenas. Por ejemplo, ahora que se aproxima el match por el campeonato del mundo, puede ensayarse este enfoque.

Machulsky – Shereshevsky

Cheliabinsk 1979

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.c3 Cf6 5.e5 Cd5! (?) (Entre paréntesis, la opinión del jugador)

6.cxd4 Ae7! (?)

7.Db3 Cb6 8.d5 Cb8 9.a4 d6 10.e6 fxe6! (?) (Por tercera vez, no percibe que es la jugada correcta)

11.dxe6 d5?? (Pierde en seguida. Sólo dice: “Era mejor 11...a5”, sin comprender que es el error crítico)

12.a5 Cc4 13.Axc4?? dxc4 14.Dxc4 Dd6 15.0–0 Axe6 16.De2

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Juegan las negras

16...Cc6? 16...Da6 conservaba posibilidades de tablas, algo que no advierte en sus análisis posteriores.)

17.Cc3 0–0–0? (17...Ab3! Nunca la vio. Mucha resistencia ofrece 18.a6 Tb8 19.Cb5 Qd7 20.Te1 0-0)

18.a6 Af5 19.Db5 Dg6 20.Ce5 Cxe5 21.axb7+ Rb8 22.Ae3 c5 23.Txa7 Ah3 24.Ta8+ Rc7 25.b8D+ Txb8 26.Cd5+ Rd6 27.Dxc5+ Re6 28.Ta6+ Rf7 29.Dxe7+ Rg8 30.Txg6 Cxg6 31.Da7 1-0