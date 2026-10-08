Isaac del Toro concluye en el sitio 82 en la Gran Piemonte

No logra su objetivo. Isaac del Toro se queja de un dolor de rodilla. (Foto especia)

El ciclista mexicano Isaac del Toro no logró su objetivo de refrendar su título al terminar en el sitio 82 en la carrera del Gran Piemonte 2026.

Pese a lanzar un ataque a 18 kilómetros de la meta el ensenadense se dejó atrapar por el pelotón cuando faltaban 1.5 kilómetros de la meta.

Fue el francés Dorian Godon quien se quedó con la victoria al sprint. El mexicano que era el gran favorito al triunfo comenzó su ofensiva durante el último ascenso a La Morra y fue el neozelandés Finn Fisher-Black, el único que pudo seguirle el ritmo y se sumó a la fuga.

Aunque el mexicano consiguió distanciarse antes de coronar la subida, Fisher-Black volvió a alcanzarlo durante el descenso. Ambos colaboraron para conservar la ventaja, que llegó a rondar los 30 segundos frente al grupo perseguidor.

No obstante, el pelotón aumentó el ritmo en los kilómetros finales y neutralizó la escapada a 1.5 kilómetros de la meta.

Del Toro no tuvo margen para disputar el sprint y cruzó la meta en el puesto 82 quedando lejos de repetir la victoria de 2025.

Malestar en la rodilla siente el ‘Torito’

“Estoy luchando con el jet lag y con un dolor en la rodilla, pero esperemos hacerlo bien y veremos cómo están las piernas. Después del Mundial empecé a tener algunos problemas”, declaró el mexicano antes de la prueba.

El pasado 27 de septiembre, el ensenadense terminó en el quinto sitio en el Mundial de Montreal, cuando también era uno de los favoritos al podio.

Esta vez en la Gran Piemonte 2026 el podio lo coparon, el francés Godon, del equipo Netcompany INEOS, quien cruzó la meta con un tiempo de 4:06:19 en primer lugar, seguido del danés Anthon Charmig y del italiano Alberto Bettio, ambos con el mismo tiempo del ganador.