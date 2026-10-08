Ya hay cartelera para Canelo vs. Mbilli: los combates confirmados para este 31 de octubre

Canelo vs Mbilli. La pelea llevará el nombre de México vs. El Mundo y se llevará a cabo este 31 de octubre. (@Turki_alalshikh/X)

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez regresará al cuadrilátero este próximo 31 de octubre de 2026, cuando se enfrente al franco-camerunés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, como parte de la función denominada México vs. el Mundo, organizada bajo el sello de The Ring y Riyadh Season.

Luego de finalmente confirmarse la cartelera completa, la velada contará con 10 enfrentamientos, incluida la del Canelo. Además, figuras como Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinoza, Lindolfo Delgado y David “El Rey” Picasso formarán parte de una noche que reunirá a boxeadores mexicanos frente a rivales internacionales.

Cartelera completa del Canelo vs. Mbilli

De acuerdo con el cartel promocional de la función, el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli encabezará la velada, mientras que otros combates estarán relacionados con campeonatos mundiales de distintos organismos. Entre ellos destaca la participación de Rafael Espinoza, quien aparece anunciado para disputar el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Lorenzo Parra.

La cartelera también contempla la participación de jóvenes prospectos y boxeadores experimentados en diferentes divisiones, desde el peso supergallo hasta el supermediano.

Estos son los 10 combates anunciados para el 31 de octubre:

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Christian Mbilli : Campeonato mundial supermediano del CMB.

: Campeonato mundial supermediano del CMB. Jaime Munguía vs. Nikita Zon : Campeonato supermediano de la AMB.

: Campeonato supermediano de la AMB. Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra : Campeonato mundial de peso pluma de la OMB.

: Campeonato mundial de peso pluma de la OMB. Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov : Campeonato mundial superligero vacante de la FIB.

: Campeonato mundial superligero vacante de la FIB. David Picasso vs. Carl Martin : Combate de peso supergallo.

: Combate de peso supergallo. Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas : Combate de peso superpluma.

: Combate de peso superpluma. Sultan Almohammad vs. Erick Villegas : Combate de peso superpluma.

: Combate de peso superpluma. Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez : Combate de peso supermediano.

: Combate de peso supermediano. Carlos Emiliano vs. Flavius Biea : Combate de peso mediano.

: Combate de peso mediano. Bryan León vs. Héctor Aguirre: Combate de peso supermediano.

Cuatro campeonatos mundiales estarán en juego durante la función

Además del combate estelar entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, la cartelera contará con tres peleas adicionales por títulos mundiales. Jaime Munguía defenderá el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Nikita Zon, mientras que Rafael Espinoza expondrá su cinturón pluma de la OMB frente a Lorenzo Parra.

Por su parte, el mexicano Lindolfo Delgado buscará conquistar el campeonato vacante de peso superligero de la FIB ante Arthur Biyarslanov. De esta manera, la función ofrecerá cuatro enfrentamientos de campeonato mundial, con una importante presencia mexicana en las peleas principales.

¿Cuándo, dónde y cómo ver Canelo vs. Mbilli?

El enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, como parte de Riyadh Season. La pelea marcará una nueva oportunidad para que el mexicano conquiste un campeonato mundial después de su derrota frente a Terence Crawford en septiembre de 2025. La función será transmitida a través de DAZN, plataforma de streaming, en donde aparece como horario preliminar de inicio las 10:00 horas, tiempo del centro de México.