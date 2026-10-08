Horarios GP de Singapur 2026 cómo y dónde ver en vivo la práctica libre y sprint (Fórmula 1)

Durante este fin de semana, la Fórmula 1 llevará a cabo la fecha número diecisiete de la temporada 2026 en uno de los circuitos más complicados para los pilotos, pues se realizará en el Circuito Urbano Marina Bay.

Este circuito es uno de los más desafiantes dentro de la F1, a causa de que su recorrido combina curvas cerradas con fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de la ciudad; además, se le suma el clima extremadamente húmedo, por lo que será todo un reto para los pilotos.

¿Cómo y dónde ver en vivo la práctica libre y el sprint del GP Singapur 2026 en México?

Las actividades del GP de Singapur iniciarán este viernes 9 de octubre. Estos son los horarios:

Práctica 1: a partir de las 02:30 horas de la mañana.

a partir de las horas de la mañana. Calificación Sprint: a las 06:30 horas de la mañana

a las horas de la mañana Carrera Sprint: será a las 03:00 horas del sábado 10 de octubre.

En México habrá dos opciones para ver en vivo el GP de Singapur 2026. La transmisión en vivo estará disponible en la plataforma F1 TV PRO y en Sky Sports.

El Gran Premio de Singapur se ha convertido en un clásico para los amantes de la Fórmula 1, debido a que fue la primera carrera nocturna en la historia de la F1.

Por otro lado, esta edición será la primera vez que Singapur se sume a las competencias con formato sprint, lo que presentará una dificultad más para los pilotos, ya que solo contarán con una sesión de práctica libre.

Cronograma completo del fin de semana: De la P1 a la Gran Carrera

Las actividades del Gran Premio de Singapur 2026 tendrán lugar desde el 9 hasta el 11 de octubre. Este es el cronograma publicado por la Fórmula 1 (horario correspondiente al centro de México):

Práctica 1: viernes 9 de octubre, a las 02:30 horas.

viernes 9 de octubre, a las 02:30 horas. Calificación Sprint: viernes 9 de octubre, a las 06:30 horas.

viernes 9 de octubre, a las 06:30 horas. Carrera Sprint: sábado 10 de octubre, a las 03:00 horas.

sábado 10 de octubre, a las 03:00 horas. Calificación tradicional: sábado 10 de octubre, a las 07:00 horas.

sábado 10 de octubre, a las 07:00 horas. Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre, a las 06:00 horas.