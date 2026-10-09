AEW regresa a México: ¿Cuándo y dónde comprar boletos para la función de diciembre en Monterrey?

Winter is Coming El evento de la AEW llega a México. (AEW)

La organización de lucha libre All Elite Wrestling regresará a a México en diciembre con “Winter is Coming”. El evento fue confirmado por la organización de lucha libre este viernes 9 de octubre.

¿Cuándo regresa la AEW a México?

La organización de lucha libre AEW estadounidense se ha presentado en dos ocasiones pasadas en México: una el año pasado y la otra el pasado mes de agosto. Ambas han sido en la Ciudad de México. Esta vez, lleva a sus estrellas del cuadrilátero al norte del país.

Tony Khan, el director ejecutivo de la organización, ya había planteado llevar más espectáculos a México, con ciudades como Guadalajara en mente y la posibilidad de presentarse en el Estadio Banorte sobre la mesa. Sin embargo, la siguiente parada para la AEW será Monterrey.

La AEW llega a la capital regiomontana con con Winter is Coming, el evento anual que comenzó en 2020 y que se celebra en diciembre.

El cártel oficial para este año muestra a Andrade, Kofi Kingston, Thunder Rosa, Bandido, Austin Creed y Persephone como algunos de los luchadores confirmados para el evento. El resto de los participantes serán anunciados en las semanas anteriores al evento.

As announced by @FOXSportsMX, AEW returns to Mexico this December! #AEWDynamite & #AEWCollision: Winter Is Coming takes over Arena Monterrey on Wednesday, December 9. Presales start Tue 10/13; tickets go on sale Fri 10/16 at 10am CST! https://t.co/dWBFUz4qZM — All Elite Wrestling (@AEW) October 9, 2026

La preventa de boletos se llevará cabo el martes 13 de agosto y la venta general comenzará el 16 de agosto a las 9:00 horas del centro de México. Puedes adquirir tus entradas en taquilla o a través de Súperboletos.