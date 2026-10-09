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Después de la presentación estelar que se llevó a acabo en Ciudad de México en agosto, la organización de lucha libre regresa al país

AEW regresa a México: ¿Cuándo y dónde comprar boletos para la función de diciembre en Monterrey?

Por Elio Martínez Velasco
La organización de lucha libre All Elite Wrestling regresará a a México en diciembre con “Winter is Coming”. El evento fue confirmado por la organización de lucha libre este viernes 9 de octubre.
Winter is Coming El evento de la AEW llega a México. (AEW)

La organización de lucha libre All Elite Wrestling regresará a a México en diciembre con “Winter is Coming”. El evento fue confirmado por la organización de lucha libre este viernes 9 de octubre.

¿Cuándo regresa la AEW a México?

La organización de lucha libre AEW estadounidense se ha presentado en dos ocasiones pasadas en México: una el año pasado y la otra el pasado mes de agosto. Ambas han sido en la Ciudad de México. Esta vez, lleva a sus estrellas del cuadrilátero al norte del país.

Tony Khan, el director ejecutivo de la organización, ya había planteado llevar más espectáculos a México, con ciudades como Guadalajara en mente y la posibilidad de presentarse en el Estadio Banorte sobre la mesa. Sin embargo, la siguiente parada para la AEW será Monterrey.

La AEW llega a la capital regiomontana con con Winter is Coming, el evento anual que comenzó en 2020 y que se celebra en diciembre.

El cártel oficial para este año muestra a Andrade, Kofi Kingston, Thunder Rosa, Bandido, Austin Creed y Persephone como algunos de los luchadores confirmados para el evento. El resto de los participantes serán anunciados en las semanas anteriores al evento.

La preventa de boletos se llevará cabo el martes 13 de agosto y la venta general comenzará el 16 de agosto a las 9:00 horas del centro de México. Puedes adquirir tus entradas en taquilla o a través de Súperboletos.

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