Liberan a El Hijo de Fishman tras su arresto por la muerte de ‘El Búho’: ¿Cuál es la situación legal del luchador?

El Hijo de Fishman El luchador queda en libertad luego de ser detenido por muerte de El Búho. (El Patrón Espectáculos)

El Hijo de Fishman, luchador que fue detenido por presuntamente provocar la muerte del árbitro conocido como El Búho, quedó en libertad tras pagar reparaciones a la familia del réferi.

¿Cuál es la situación legal de El Hijo de Fishman tras muerte de El Búho?

El Hijo de Fishman fue detenido en el municipio de Mineral de la Reforma, cerca de Pachuca, luego de que una maniobra de pelea resultara en la muerte de Gerardo Germán Pineda, alias “El Búho”, réferi de 75 años de edad.

Se difundió en medios que el luchador había sometido al árbitro a un martinete —movimiento altamente regulado en la lucha libre mexicana— pero no se obtuvo una confirmación oficial sobre lo que provocó la muerte del árbitro.

Luego de que la promotora del evento, El Patrón Espectáculos, comunicara que estaban dando acompañamiento legal a los familiares del árbitro el pasado jueves 8 de octubre, este viernes el director ejecutivo de la empresa, Édgar Sandoval, comunicó a través de un video que El Hijo de Fishman quedó en libertad tras llegar a un acuerdo con los familiares.

En el mismo video, un portavoz de la firma de abogados Magallán, Reyes y Asociados aclaró la situación legal del luchador.

“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad, a través de este acuerdo y de una reparación del daño. Por estos lamentables sucesos, en cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso. Culminamos y se logró esta libertad del día de hoy”, informó representante.

Los detalles del acuerdo no fueron difundidos. El director ejecutivo dijo que darán una conferencia de prensa con los familiares de Germán Pineda para aclarar la información y continúan pidiendo que no se difundan datos erróneos sobre lo ocurrido.