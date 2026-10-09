UNAM impulsa la actividad física con el XXIII Pumathon Universitario

Pumathon 2026 Pumathon Universitario 2026: precios, fechas, cómo y cuándo inscribirte a la carrera por CU este 25 de octubre (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara la edición XXIII del Pumathon Universitario 2026, una carrera que busca reunir a estudiantes, trabajadores, académicos, familiares y público en general para promover la actividad física y celebrar la historia de la institución. El evento se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, a las 9:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.

En entrevista, la licenciada Cecilia Arratia, responsable de la Dirección de Cultura Física, explicó que esta edición tendrá un significado especial, debido a que se realizará en el marco de los 475 años de la Universidad de México. Además, se sumarán las celebraciones de aniversario de diferentes facultades y entidades universitarias.

Entre ellas se encuentran la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que cumplen 75 años; la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), antes conocida como CELE, que celebra 60 años; la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y la FES Zaragoza, con 50 años cada una, así como el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), que cumple cuatro décadas. Arratia señaló que el Pumathon es una de las actividades deportivas más importantes del año para la comunidad universitaria. Por ello, los organizadores esperan una amplia participación y preparan una edición con elementos conmemorativos relacionados con la historia de la máxima casa de estudios.

Rutas participantes en esta edición

La carrera contará con dos rutas, una de cinco kilómetros y otra de diez kilómetros, con el objetivo de que personas con diferentes niveles de condición física puedan participar. De acuerdo con la licenciada Cecilia Arratia, la intención principal no es solamente reunir a corredores experimentados, sino también motivar a quienes desean comenzar a practicar deporte y todavía no se animan a hacerlo “Lo que buscamos es que la gente pruebe, se mida, intente, se active y se dé cuenta de que esto de correr es para todos”, explicó durante la entrevista.

Las categorías contempladas son bachillerato, licenciatura, posgrado, libre hasta los 55 años y veteranos, para personas de 55 años en adelante. Asimismo, en esta edición se abrió la convocatoria a participantes externos a la comunidad universitaria. La responsable de Cultura Física destacó que esta apertura permitirá que familiares y amigos también formen parte de la experiencia, incluso acompañados de sus padres, hermanos o hijos.

En cuanto a la participación, recordó que durante la edición anterior se registraron cerca de seis mil corredores, por lo que este año esperan superar esa cifra. Hasta el momento de la entrevista, alrededor de tres mil personas se encontraban registradas. Sin embargo, explicó que el proceso de inscripción requiere revisar los documentos enviados por los participantes, por lo que el equipo recibe diariamente numerosos correos para solicitar correcciones cuando falta alguna fotografía o existe un error en los archivos.

Inscripciones y costos

Uno de los aspectos que buscan facilitar la participación es el costo de inscripción. Arratia señaló que el Pumathon se mantiene como una carrera accesible en comparación con otros eventos deportivos. Los alumnos de la UNAM pagarán 200 pesos, mientras que académicos, trabajadores y personas del sistema incorporado tendrán una cuota de 350 pesos. Para familiares, amigos y público en general, el costo será de 500 pesos.

El registro se realiza por internet, mediante la página oficial de Deporte UNAM, en www.deporte.unam.mx, donde los interesados deben ingresar a la Red Puma y completar el procedimiento correspondiente. Los estudiantes y trabajadores deben presentar la documentación que acredite su categoría, mientras que las personas externas deberán proporcionar su identificación oficial, además de firmar una carta responsiva.

La entrevistada indicó que también existe la posibilidad de realizar el pago en la caja de las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario, una vez que el participante haya completado su inscripción y recibido el correo de confirmación. Debido a la respuesta de los interesados, los organizadores contemplaban ampliar aproximadamente tres días el plazo previsto para el registro.

Una medalla conmemorativa y mayor tecnología

Para esta edición, los corredores recibirán una playera conmemorativa y una medalla que, de acuerdo con Arratia, será diferente a las entregadas en años anteriores. La licenciada adelantó que la medalla tendrá un tamaño mayor y un diseño especial, aunque prefirió mantener sus características como una sorpresa para los participantes.

Además, por segunda ocasión se utilizarán números de corredor con chip, una herramienta que permitirá registrar los tiempos de los competidores al llegar a la meta. La entrega de paquetes se realizará el viernes 23 de octubre, de las 10:00 a las 18:00 horas, en el estacionamiento de Deporte Universitario. Los participantes deberán acudir por su número y playera, ya que los organizadores aclararon que no se entregarán paquetes en el estadio el día de la carrera. Arratia destacó que estos elementos buscan mejorar la experiencia de los corredores y fortalecer el sentido de pertenencia a la universidad.

Seguridad durante el recorrido

En materia de seguridad, la organización contará con ambulancias que acompañarán la ruta, motocicletas, servicio médico y coordinación con el personal de seguridad universitaria. También se dispondrá de patrullas para vigilar el recorrido y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la competencia.

La responsable de Cultura Física explicó que una ventaja para la realización del evento es que los domingos suele registrarse una menor circulación de automóviles dentro de Ciudad Universitaria, lo que facilita el desarrollo de la carrera. Aunque describió el recorrido como complicado debido a la distribución y las características de Ciudad Universitaria, señaló que los corredores podrán pasar por lugares emblemáticos de la UNAM. La llegada al Estadio Olímpico Universitario será uno de los momentos más representativos de la competencia. Los participantes ingresarán por el antiguo Puente del Maratón y darán una vuelta olímpica hasta alcanzar la meta, una experiencia que, según Arratia, permite sentir el orgullo de haber completado el recorrido.

El deporte como una forma de cambiar la vida

La organización del Pumathon está a cargo de la Dirección de Cultura Física, que también solicita el apoyo de voluntarios pertenecientes a la comunidad universitaria para preparar las instalaciones, colocar los tapetes de registro y organizar los números con chip. Además, se espera contar con patrocinios y algunas sorpresas relacionadas con las entidades universitarias que celebran sus aniversarios.

Finalmente, Cecilia Arratia invitó a la población a participar y dejar de lado el miedo a intentar algo nuevo. Aseguró que el objetivo es fomentar la actividad física y demostrar que no es necesario ser un atleta profesional para disfrutar de una carrera “Yo solo los invito a que vivan la experiencia, a que se atrevan, a que no se queden en el ‘no puedo’, porque la verdad es que el deporte te cambia la vida”, expresó. Con esta edición, el Pumathon Universitario busca reunir a la comunidad dentro y fuera de la UNAM, impulsar hábitos saludables y celebrar los 475 años de historia de la institución a través del deporte.