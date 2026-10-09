Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 11, Apertura 2026

Liga MX Así se disputará la undécima jornada de la fase regular en el Apertura 2026 del futbol mexicano.

El futbol mexicano de Liga MX está de regreso luego de una semana de descanso por Fecha FIFA. Estamos por entrar a la recta final de la fase regular con dos partidos de alta intensidad. Los dos finalistas del Clausura 2026, Pumas y Cruz Azul se reencuentran en el Olímpico Universitario para una nueva edición del ‘Clásico de la Obsesión’, mientras que Atlas y Chivas tendrán un nuevo capítulo en una de las rivalidades más añejas del balompié nacional con el Atlas vs Chivas.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 11

Liga MX | Jornada 11, Apertura 2026 Pumas y Cruz Azul disputarán el partido estelar de esta undécima fecha del futbol mexicano tras la Fecha FIFA de octubre.

Puebla vs León | viernes 9 de octubre (19:00 horas)

El ya tradicional ‘viernes futbolero’ arranca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. ‘La Franja’ está de lleno en la pelea por puestos de liguilla, pero necesita mejorar como local si quiere mantener las posibilidades de regresar a la disputa por el título. Mientras tanto, León sigue a la alza y un buen cierre de campeonato los podría meter en los cuartos de final como un equipo top 4 de la clasificación general.

Tigres vs Toluca | viernes 9 de octubre (21:00 horas)

Es la última llamada para los de la UANL. El cuadro regiomontano ha sido una de las decepciones del torneo y está en la parte baja de la clasificación general. Si el equipo de Vucetich no comienza a ganar pronto, se verán relegados a ver la liguilla desde casa. Su rival será nada más y nada menos que los vigentes líderes generales. ‘Los Diablos’ de Mohamed se mantienen como uno de los equipos a vencer y están a un par de victorias de asegurar su lugar en la liguilla del futbol mexicano.

FC Juárez vs Tijuana | sábado 10 de octubre (17:00 horas)

Duelo fronterizo para iniciar la acción sabatina. Xolos se encuentra apenas en puestos de liguilla y necesitan encontrar buen ritmo en esta parte final del torneo para poder regresar a la ‘Fiesta Grande’. Mientras tanto, los ‘Bravos’ están firmando uno de los peores torneos cortos en la historia de la Liga MX y necesitan ganar para alejarse de esta marca con la liguilla prácticamente imposible ya de alcanzar.

Querétaro vs Atlante | sábado 10 de octubre (17:00 horas)

De forma simultánea, veremos a los Gallos Blancos de Querétaro, quienes marchan cuartos de la clasificación general. Contra todo pronóstico, los albinegros están en camino de liguilla, pero no pueden aflojar si quieren regresar a los cuartos de final del futbol mexicano. Los ‘Potros de Hierro’ han sufrido debido a los constantes empates, dejando ir muchos puntos, ahora necesitan que las victorias se vuelvan más constantes.

Atlas vs Chivas | sábado 10 de octubre (19:00 horas)

En uno de los partidos estelares de este fin de semana, veremos el ‘Clásico Tapatío’ en la cancha del Estadio Jalisco. Atlas tiene apenas un triunfo en casa, pero una victoria nuevas los podría colocar en la lucha por los primeros puestos de la clasificación general. Por su parte, las Chivas se encuentran todavía persiguiendo el liderato general y buscan un golpe anímico favorable de cara a los últimos

América vs Monterrey | sábado 10 de octubre (21:10 horas)

Matías Almeyda se reencuentra con uno de sus acérrimos rivales. ‘El Pelado’ regresa al Estadio Azteca ahora con Monterrey necesitado de un triunfo que los acerque a volver a liguilla. El equipo regiomontano ha mostrado múltiples momentos de irregularidad a pesar de la inversión de su plantilla. Por su parte, la diferencia de goles es lo único que separa a las Águilas del liderato general. Los azulcremas han sido cuestionados por su estilo de juego, pero no por sus resultados, especialmente en casa, donde marchan con tres victorias y un empate.

Atlético de San Luis vs Santos Laguna | domingo 11 de octubre (17:00 horas)

Los Potosinos han tenido un torneo lleno de altibajos, pero todavía no es tarde para pensar en la liguilla. Los rojiblancos tienen la posibilidad de subir escalones con una victoria, pero el margen de error se va cerrando. En frente, los ‘Guerreros’ del ‘Color Esperanza’ están en una racha de tres victorias de forma consecutiva, algo que ya sol sacó del último lugar de la clasificación general. Un cuarto triunfo podría encender las veladores de los milagros y revivir de alguna forma la temporada.

Pachuca vs Necaxa | domingo 11 de octubre (17:10 horas)

Tuzos es el único equipo que todavía no gana como local esta temporada. El cuadro de Hidalgo ha sufrido en su propia casa y los resultados adversos le han pasad factura en la clasificación general. Por su parte, Necaxa tiene la racha activa de más partidos sin ganar con ocho duelos consecutivos sin llevarse los tres puntos, lo que los tiene ya en el penúltimo puesto.

Pumas vs Cruz Azul | domingo 11 de octubre (19:00 horas)

Los dos finalistas del torneo pasado se reencuentran en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. ‘El Clásico de la Obsesión’ se juega de nueva cuenta. Universidad Nacional no ha logrado salir de la crisis que provocó la inesperada salida de Efraín Juárez y sigue sin encontrar el rumbo bajo el mando de Esteban Solari. Una derrota más en casa podría ser el último clavo a esta temporada de los auriazules. En frente, los vigentes campeones del futbol mexicano han tenido algunos momentos de brillantes, especialmente en las últimas semanas.