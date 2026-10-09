Álvaro Ortiz se mete al Top Five en el Korn Ferry Tour Championship

Korn Ferry Tour Championship. Álvaro Ortiz está encendido en el torneo de final de temporada en el Korn Ferry Tour (Foto especia)

Con un recorrido libre de bogeys, el mexicano Álvaro Ortiz se metió entre los cinco primeros sitios, tras la segunda ronda en el Korn Ferry Tour Championship, torneo de final de temporada de la gira de ascenso al PGA Tour, que se juega en The Federal Club en Glen Allen.

Ortiz, quien ya tiene asegurada su tarjeta al PGA Tour para el 2027 y la recibirá oficialmente el domingo al terminar el torneo, busca tener un buen cierre de temporada y lo demostró este viernes luego de firmar tarjeta de 64 golpes (-7) para un total de 132 (-10) que lo mantiene provisionalmente en el Top 5.

En su segundo recorrido, Ortiz embocó birdies en los hoyos 7 y 8, pero en la segunda mitad concretó tres seguidos del 10 al 12 y cerró con dos del 15 al 16 libre de errores que lo elevaron diez posiciones con respecto al día anterior.

Blades Brown, un líder novato

En la punta del torneo se coloca el estadounidense Blades Brown, quien sorprendió a todos al firmar tarjeta de 61 golpes libre de bogeys y en los que incluyó dos eagles seguidos entre los hoyos 9 y 10. En su acumulado Blades de 19 años suma -13 impactos.