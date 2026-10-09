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La Selección Mexicana Femenil se enfrentará en un partido amistoso a las Reggae Girlz de Jamaica. Conoce cuándo y dónde verlo

México Femenil vs Jamaica: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Selección Mexicana en Fecha FIFA?

Por Azul Roman
La Selección Mexicana Femenil se enfrentará en un partido amistoso a las Reggae Girlz de Jamaica
México Femenil vs Jamaica ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Selección Mexicana en Fecha FIFA? (@miseleccionfem / @jff_football)

Durante la noche de este viernes 9 de octubre, la Selección Mexicana Femenil se enfrentará contra las Reggae Girlz de Jamaica en un partido amistoso y de preparación para los cuartos de final del Campeonato Concacaf W rumbo a la clasificación a la Copa del Mundo 2027. El partido de esta noche será el primero de los dos enfrentamientos entre ambos equipos.

¿Dónde y a qué hora ver México Femenil vs. Jamaica?

El partido de México vs. Jamaica se llevará a cabo hoy, viernes 9 de octubre de 2026, en el Estadio Victoria en Aguascalientes a las 19:00 horas.

Las y los aficionados podrán ver la transmisión en vivo del partido amistoso a través del canal TUDN y en la plataforma de streaming ViX Premium.

  • Partido: México vs. Jamaica.
  • Competencia: Partido amistoso / Fecha FIFA.
  • Fecha: Viernes 9 de octubre.
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Sede: Estadio Victoria.
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium.

¿Quiénes son las convocadas para el partido México Femenil vs. Jamaica?

Para el partido amistoso de México vs. Jamaica, de hoy viernes 9 de octubre, el director técnico de la Selección Mexicana, Pedro López, convocó a las siguientes jugadoras:

Porteras

  • Esthefanny Barreras (Pachuca).
  • Celeste Espino (América).
  • Blanca Félix (Chivas).

Defensas

  • Kimberly Rodríguez (América).
  • Nicolette Hernández (Boston Legacy).
  • Aaliyah Farmer (Chicago Stars).
  • Kenti Robles (Pachuca).
  • Reyna Reyes (Portland Thorns).
  • Ana Mendoza (Pumas).
  • Jana Gutiérrez (América).

Medias

  • Rebeca Bernal (Manchester United).
  • Nancy Antonio (América).
  • Karla Nieto (Pachuca).
  • Maricarmen Reyes (Tigres).
  • Alice Soto (Rayadas).
  • Alexia Delgado (Tigres).

Delanteras

  • Scarlett Camberos (América).
  • Jacqueline Ovalle (Orlando Pride).
  • Charlyn Corral (Pachuca).
  • Jasmine Casarez (Chivas).
  • Montserrat Saldívar (América).
  • Kiana Palacios (Utah Royals).
  • Diana Ordóñez (Tigres).

Mientras que para el equipo de las Reggae Girlz de Jamaica fueron convocadas las siguientes jugadoras:

Porteras

  • Aliyah Morgan.
  • Rebecca Spencer.
  • Liya Brooks.

Defensas

  • Allyson Swaby.
  • Chantelle Swaby.
  • Deneisha Blackwood.
  • Konya Plummer.
  • Naya Cardoza.
  • Tianna Harris.
  • Kameron Simmonds.
  • Amelia Van Zanten.

Medias

  • Atlanta Primus.
  • Olufolasade Adamolekun.
  • Drew Spence.
  • Jody Brown.
  • Jade Bailey.
  • Solai Washington.

Delanteras

  • Natasha Thomas.
  • Trudi Carter.
  • Kayla McKenna.
  • Paige Bailey-Gayle.
  • Kalyssa Van Zanten.
  • Khadija Shaw.

Se espera que se desarrolle un partido desafiante, debido a que ambos equipos tienen integrantes con experiencia en competencias nacionales e internacionales.

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