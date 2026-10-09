México Femenil vs Jamaica: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Selección Mexicana en Fecha FIFA?

Durante la noche de este viernes 9 de octubre, la Selección Mexicana Femenil se enfrentará contra las Reggae Girlz de Jamaica en un partido amistoso y de preparación para los cuartos de final del Campeonato Concacaf W rumbo a la clasificación a la Copa del Mundo 2027. El partido de esta noche será el primero de los dos enfrentamientos entre ambos equipos.
¿Dónde y a qué hora ver México Femenil vs. Jamaica?
El partido de México vs. Jamaica se llevará a cabo hoy, viernes 9 de octubre de 2026, en el Estadio Victoria en Aguascalientes a las 19:00 horas.
Las y los aficionados podrán ver la transmisión en vivo del partido amistoso a través del canal TUDN y en la plataforma de streaming ViX Premium.
- Partido: México vs. Jamaica.
- Competencia: Partido amistoso / Fecha FIFA.
- Fecha: Viernes 9 de octubre.
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.
- Sede: Estadio Victoria.
- Transmisión: TUDN, ViX Premium.
¿Quiénes son las convocadas para el partido México Femenil vs. Jamaica?
Para el partido amistoso de México vs. Jamaica, de hoy viernes 9 de octubre, el director técnico de la Selección Mexicana, Pedro López, convocó a las siguientes jugadoras:
Porteras
- Esthefanny Barreras (Pachuca).
- Celeste Espino (América).
- Blanca Félix (Chivas).
Defensas
- Kimberly Rodríguez (América).
- Nicolette Hernández (Boston Legacy).
- Aaliyah Farmer (Chicago Stars).
- Kenti Robles (Pachuca).
- Reyna Reyes (Portland Thorns).
- Ana Mendoza (Pumas).
- Jana Gutiérrez (América).
Medias
- Rebeca Bernal (Manchester United).
- Nancy Antonio (América).
- Karla Nieto (Pachuca).
- Maricarmen Reyes (Tigres).
- Alice Soto (Rayadas).
- Alexia Delgado (Tigres).
Delanteras
- Scarlett Camberos (América).
- Jacqueline Ovalle (Orlando Pride).
- Charlyn Corral (Pachuca).
- Jasmine Casarez (Chivas).
- Montserrat Saldívar (América).
- Kiana Palacios (Utah Royals).
- Diana Ordóñez (Tigres).
Mientras que para el equipo de las Reggae Girlz de Jamaica fueron convocadas las siguientes jugadoras:
Porteras
- Aliyah Morgan.
- Rebecca Spencer.
- Liya Brooks.
Defensas
- Allyson Swaby.
- Chantelle Swaby.
- Deneisha Blackwood.
- Konya Plummer.
- Naya Cardoza.
- Tianna Harris.
- Kameron Simmonds.
- Amelia Van Zanten.
Medias
- Atlanta Primus.
- Olufolasade Adamolekun.
- Drew Spence.
- Jody Brown.
- Jade Bailey.
- Solai Washington.
Delanteras
- Natasha Thomas.
- Trudi Carter.
- Kayla McKenna.
- Paige Bailey-Gayle.
- Kalyssa Van Zanten.
- Khadija Shaw.
Se espera que se desarrolle un partido desafiante, debido a que ambos equipos tienen integrantes con experiencia en competencias nacionales e internacionales.
#Horarios | Prepara la hora ⌚️ Hoy enfrentamos a 🇯🇲 en nuestro primer partido de esta Fecha FIFA en el 📌Estadio Victoria. 📺 Prepárate, arma el plan y vive el partido con nosotros. 🤩 @Castrol #UnEquipoUnSueño #FechaFIFAOctubre https://t.co/VZPH8CgAfN— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 9, 2026