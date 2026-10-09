Puebla vs León: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX (Mireya Novo)

Después de la Fecha FIFA las actividades de la Liga MX Apertura 2026 volvieron a la normalidad, iniciando la Jornada 11 con el partido entre Puebla vs. Pachuca y terminando con la final del torneo anterior: Pumas vs. Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Actualmente el Club Toluca encabeza la tabla de posiciones, seguidos del Club América y el Club Deportivo Guadalajara.

Horario y dónde ver el partido Puebla vs. León

El encuentro programado para este viernes 9 de octubre se jugará en punto de las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Podrá verse únicamente a través del canal de televisión por cable ESPN y en la plataforma de streaming Disney+; no será transmitido en televisión abierta, por lo que es necesario contar con alguno de los formatos previos para visualizar el partido.

Durante la Jornada 12 Puebla enfrentará a los Xolos de Tijuana y León jugará contra el Club América.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

León cuenta con una mejor posición en el torneo, ocupando el lugar número 5, mientras que Puebla se ubica en la posición número 9.

Club Puebla llega con 4 partidos ganados, 4 perdidos, 2 empates, además de una diferencia de goles de -1 a su favor lo que le otorga 14 puntos totales; su mayor goleador es el atacante mexicano Eduardo Mustre con 3 anotaciones y una asistencia en seis juegos.

Por el lado de La Fiera, de sus 10 partidos disputados han salido victoriosos en 5, perdieron 3 y empataron 2, cuentan con una diferencia de +3 goles a su favor lo que les otorga 17 puntos totales en la tabla de posiciones. Su máximo goleador es el mediocampista colombiano Daniel Arcilla con 4 goles anotados en 9 partidos jugados.

¿Cuándo se volverá a detener el torneo Apertura 2026?

La Liga MX se volverá a detener durante el mes de noviembre del lunes 9 al martes 17 por los partidos de la Fecha FIFA, entre las jornadas 16 y 17 del torneo. Este será el primer torneo oficial de Rafa Márquez como Director Técnico de la Selección Nacional de Futbol.

México jugará los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica. El partido de ida se jugará el sábado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica; mientras que la vuelta se albergará en el Estadio BBVA en Monterrey el martes 17 de noviembre.

La selección que resulte ganadora clasificará al Final Four de la competencia.