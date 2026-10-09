Pumas vs Cruz Azul: alertan por presuntas amenazas de ‘La Rebel’ a aficionados de ‘La Máquina’ previo al partido

Cruz Azul vs Pumas Puede haber peleas entre aficiones, según reportes (cuartoscuro)

Rumores sobre una posible rienda ente la barra del Cruz Azul y el Pumas se han desatado en redes sociales. El partido entre los dos últimos finalistas del torneo de Clausura 2026 está provocando tensión.

¿Qué se dice sobre próximo partido de entre Cruz Azul y Pumas?

El Cruz Azul enfrenta a los Pumas el próximo domingo 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Será el primer encuentro entre ambos equipos desde la final del torneo de Clausura 2026, en el que La Máquina venció a los universitarios.

Han circulado rumores de que durante el próximo partido entre ambos equipos habrá un riña entre las barras. Esto fue difundido por una cuenta que apoya a Pumas, en la que escribieron lo siguiente:

“Lo que les espera a los chemos será legendario, es mejor que se vengan disfrazados o el Atlas vs Querétaro se quedará corto... primera llamada”.

Cabe destacar que esta publicación fue hecha por una cuenta no oficial de los aficionados del club universitario.

Aun así, algunos fanáticos se encuentran preocupados de que ocurra un evento como el que tuvo lugar en el estadio Corregidora en 2022, cuando un incidente entre la aficiones del Querétaro y el Atlas dejó a más de 20 heridos.

Se espera que la seguridad del estadio estará reforzada para el evento del próximos domingo.