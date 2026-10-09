Max Verstappen saldrá primero y ‘Checo’ Pérez último en la carrera Sprint en Singapur

GP de Singapur. El neerlandés Max Verstappen saldrá en el primer sitio para la carrera Sprint en el Circuito de Marina Bay. (@redbullracing)

Max Verstappen se llevó la posición de privilegio para la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur, en la que el mexicano Sergio Pérez sufrió un incidente en la SQ1 provocando la única bandera roja de la sesión y saldrá desde el último puesto en el Circuito Callejero de Marina Bay.

Verstappen quien se clasificó con un tiempo de 1m33.477s superando a George Russell, a solo 0.096s. A dos décimas quedó Lewis Hamilton y a medio segundo Charles Leclerc. A ellos le siguieron Isack Hadjar, Lando Norris y Oscar Piastri.

La sesión de clasificación se vio afectada por un error en el sistema de cronometraje informó la propia FIA. Al término de la SQ1, los sistemas dejaron de registrar los tiempos en vivo cada que un competidor cruzaba la meta, esto desató la confusión entre los equipos y el control de carrera sobre la clasificación oficial.

Error en el sistema de cronometraje provoca retraso

Este tema obligó a retrasar el inicio de la SQ2 por casi 20 minutos. Tras una intensa revisión, el organismo rector confirmó que la falla fue resuelta y los registros restituidos, pero hubo más. La FIA detectó un segundo inconveniente ajeno a las posiciones. Un error humano en el control de la carrera.

La FIA detectó que el modo de adelantamiento no estaba activo tras el reinicio luego de la bandera roja provocada por Sergio Pérez se decidió realizar la activación, pero solo por un lapso de 27 segundos “antes de volver a desactivarse”.

¿Cómo sucedió el accidente de ‘Checo’ Pérez?

El mexicano Sergio Pérez se impactó contra el muro de seguridad de la curva 4 en el circuito de Marina Bay. Eso generó que el alerón delantero de su Cadillac sufriera daños considerables y quedara esparcido en el circuito. Aunque ‘Checo’ logró regresar al circuito para retomar la clasificación tras la bandera roja, no colocó un tiempo competitivo.

“Estaba en medio de la curva 4. Obviamente, cada vuelta cuenta mucho en una clasificación Sprint, en un circuito callejero, y sí, presioné bastante. En medio de la curva, el auto tocó fondo de forma muy agresiva y no pude controlarlo”.

“Evité la curva, pero terminé contra el muro, dañando mi alerón delantero. Tuve que regresar a los pits para repararlo. Y sí, no fue para nada una clasificación ideal”.

Reunir información para la carrera del domingo

De cara a la carrera Sprint, Sergio Pérez admite que el enfoque debe estar en poder reunir la mayor cantidad de información para la carrera del domingo donde las condiciones inusuales de Marina Bay, como el coche de seguridad, pueden jugar a su favor en la estrategia, pero también para preparar la clasificación definitiva.