Golfistas de México, Estados Unidos y Puerto Rico competirán en el Junior Match

Belleza en Puerto Rico. El Grand Reserve Golf Club, en Río Grande Puerto Rico será sede del torneo el Junior Match. (Foto especial)

Un grupo de ocho golfistas mexicanos, cuatro mujeres y cuatro hombres, fueron seleccionados para representar a la Federación Mexicana de Golf en el Junior Match junto a jugadores de Estados Unidos y Puerto Rico en el Grand Reserve Golf Club, en Río Grande, Puerto Rico el 17 y 18 de octubre.

Con esta competencia se busca fortalecer el desarrollo de los jóvenes atletas mediante la experiencia internacional, el intercambio deportivo y la convivencia entre la FMG, la USGA y la PRGA.

Cada país competirá con un equipo de ocho jugadores (cuatro mujeres y cuatro hombres). La competencia comenzará con partidos individuales el 17 de octubre por la mañana, seguidos de encuentros en formato foursomes por la tarde.

El encuentro concluirá con partidos individuales el domingo 18 de octubre. Además, participarán en una sesión de entrenamiento con Chris Zambri, entrenador en jefe del USNDP.

“Este evento representa un hito importante que reunirá por primera vez a jóvenes atletas de las tres federaciones de golf”, declaró Heather Daly-Donofrio, directora general del U.S. National Development Program. “Agradecemos la colaboración con la Federación Mexicana de Golf y la Puerto Rico Golf Association para brindar a estos jugadores la oportunidad de competir, aprender y continuar su desarrollo en un entorno internacional”.

“El encuentro refleja la sólida relación entre la Federación Mexicana de Golf, la USGA y la Puerto Rico Golf Association, así como nuestro compromiso compartido de impulsar el golf y generar oportunidades para los golfistas juveniles”, declaró Ricky Carrillo, consejero y director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Golf. “Queremos que nuestros jugadores aprendan tanto dentro como fuera del campo, adquiriendo experiencias que les ayuden en el golf y en la vida”.

Por parte de Estados Unidos, participarán jugadores de Team Colorado y Team Georgia, seleccionados a través del U.S. National Development Program (USNDP),

¿Quiénes integran a los equipos de golf?

Equipo México: Alejandra Botaya, Pablo Fernández, Miguel García, Martina Galdeano, Regina Jiménez, Carlos Emilio Moreno, María Paula Navarrete y Alain Petitjean

Equipo Usndp: Bodie Brumlow, Brayden DeStefano, Ash Edwards, Grace Lee, Sophia Lee.,

Grant Odom, Addison Peeples y Ella Scott

Equipo Puerto Rico: Krishney Elwin, Ayden Febres, Fernando Leduc, Arabella López, Evan André Peña, Sofía Rivera, Tomas Rodríguez y Amelia Santiago