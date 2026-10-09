Hijo de Fishman: ¿Cuál es el acuerdo reparatorio al que llegaron tras la muerte del réferi ‘El Búho’?

Hijo de FIshman El Patrón Espectáculos Lucha Libre informó que brindó asistencia jurídica al luchador. (Hijo de Fishman)

Luego de que el Hijo de Fishman provocará la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, la promotora que contrató al luchador y el gladiador se pronunciaron, además que se llegó a un acuerdo con la familia.

¿Cómo fue la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, alias ‘El Búho’?

De esta forma, el Patrón Espectáculos Lucha Libre informó que brindó asistencia jurídica al luchador y siempre mantuvo comunicación con la familia del réferi, por lo que alcanzaron un acuerdo tras su deceso.

Así, la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido dentro de la lucha libre como El Búho, provocó una investigación de las autoridades de Hidalgo y derivó en la detención del luchador El Hijo de Fishman tras los sucesos ocurridos días atrás.

Ante esto, la empresa El Patrón Espectáculos Lucha Libre fijó su postura y confirmó que siempre dio acompañamiento legal al gladiador durante el proceso, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo con la familia del réferi.

El incidente ocurrió después de una función realizada en el Deportivo 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo y fue cuando el Hijo de Fishman regresó al cuadrilátero después de su combate ante Máscara Sagrada NG, por lo que aplicó un martinete al réferi.

La acción provocó que las autoridades iniciaran las investigaciones y el caso fue catalogado inicialmente como homicidio culposo.

¿Cuál fue la postura de la empresa El Patrón Espectáculos Lucha Libre por el caso del Hijo de Fishman?

Así, El Patrón Espectáculos Lucha Libre difundió un comunicado para explicar las medidas que tomó ante la situación.

“Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para El Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleve a cabo conforme a derecho y ante las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.

¿Cuál fue el acuerdo reparatorio entre la promotora y la familia del réferi Gerardo Germán Pineda?

La organización también informó que su abogado y representante legal mantuvieron comunicación con los familiares de Gerardo Germán Pineda, “El Búho”.

“El abogado y representante legal de la empresa mantiene contacto con la familia del señor Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, y con sus representantes legales, para llevar el caso de la mejor manera”, expresó la empresa en su documento compartido en redes sociales.

Promotora e Hijo de Fishman pagaron $585 mil 525 a deudos del “Búho”: El acuerdo reparatorio extingue la acción penal del luchador, quien no tendrá antecedentes penales (solo nominales). El referee, Gerardo Germán Pineda ya fue enterrado. QEPD. https://t.co/F5QkzlrxVA — Antonio Nieto (@siete_letras) October 9, 2026

El Patrón Espectáculos Lucha Libre lamentó el fallecimiento del réferi, pero el periodista Antonio Nieto reveló que la Promotora y El Hijo de Fishman pagaron 585 mil 525 pesos a la familia del “Búho”.

El acuerdo reparatorio extingue la acción penal del luchador, quien no tendrá antecedentes penales, por lo que El Hijo de Fishman ya libró la cárcel.