NFL México celebra el Día de Muertos: ¿Cómo es la activación y dónde estará colocada?

NFL Hasta la Muerte Durante tres días, los asistentes podrán recorrer instalaciones ambientadas bajo la mística del Día de Muertos. (NFL)

La riqueza de las tradiciones mexicanas vuelve a envolver a la NFL, ya que del el 16 al 18 de octubre, regresa el evento “NFL Hasta La Muerte”.

¿Qué es NFL Hasta la Muerte?

“NFL Hasta La Muerte” es una celebración inmersiva que rinde homenaje al Día de Muertos y celebra cómo el amor por el juego se transmite de generación en generación.

La emblemática sede Casa Colours (Córdoba 56, Col. Roma Norte, CDMX) abrirá sus puertas para que los aficionados disfruten de un espacio donde el deporte, el arte urbano y las tradiciones mexicanas se unen en un ambiente festivo y familiar.

Un recorrido inmersivo lleno de tradición y cultura deportiva

Durante tres días, los asistentes podrán recorrer instalaciones ambientadas bajo la mística del Día de Muertos, con un programa de actividades que incluye:

Exhibición de ofrendas de equipos de la NFL.

Una muestra inédita de altares dedicados a los equipos de la liga pertenecientes al programa de mercados globales, diseñados y montados por los propios clubes de fans oficiales en México.

Mural conmemorativo y arte

Exposición artística e intervenciones visuales inspiradas en los íconos de la cultura mexicana y el emparrillado, realizados por la ilustradora y diseñadora mexicana Carolina Martínez “Chabaski”, a cargo del desarrollo del concepto de esta edición.

Talleres temáticos

Espacios interactivos para que los asistentes participen en la creación de elementos tradicionales y souvenirs del evento.

Photoshoot inmersivo

Escenarios fotográficos especialmente diseñados para capturar la visita con la estética oficial de la campaña.

Transmisión de partidos

Durante la jornada dominical habrá una pantalla con la transmisión en vivo de los partidos de la NFL para amenizar el recorrido de la afición (nota: el espacio operará en su formato de exhibición cultural, no como una watch party formal).

Información de acceso y recomendaciones

Lugar: Casa Colours (Córdoba 56, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX).

Fechas y horarios de apertura al público: El evento estará abierto al público el

viernes 16 y el sábado 17, de 11:00 am a 6:00 pm, y el domingo 18, de 10:00 am a 6:00 pm.

Acceso: Libre y gratuito, sin necesidad de previo registro.

Ingreso: Debido a que el espacio cuenta con aforo limitado, el acceso se realizará por orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto en cada momento.

La ya querida colección Hasta La Muerte regresa

El evento servirá también como escenario para vivir el concepto de la nueva campaña

“Hasta La Muerte”, un homenaje a cómo el amor por el juego se transmite de generación en generación y florece con nuestras tradiciones.

Durante su recorrido, los asistentes podrán conocer y adquirir la nueva Colección Oficial de Día de Muertos 2026 de la NFL, una línea de edición limitada inspirada en el NFL Shield que incluye jerseys especiales, hoodies, gorras y accesorios exclusivos.