Tigres vs Toluca: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tigres vs. Toluca. Partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. (Wikimedia Commons y Crónica Digital)

El partido entre Tigres y Toluca marcará el regreso de ambos equipos a la actividad de la Liga MX después de la pausa por la Fecha FIFA. Los felinos recibirán a los Diablos Rojos en El Volcán, en un compromiso donde los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich buscarán abandonar los últimos lugares de la tabla general, mientras que los comandados por Antonio Mohamed intentarán conservar el liderato del Apertura 2026 en busca de llegar a la Liguilla con un buen impulso.

¿Cómo llegan los equipos al Tigres vs Toluca de la Liga MX?

Los Tigres llegan a la jornada 11 después de conseguir una victoria por la mínima diferencia ante Puebla, resultado que les permitió sumar tres puntos importantes antes del descanso internacional. Sin embargo, los regiomontanos se mantienen en el lugar 15 de la clasificación general con apenas 10 unidades, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, además de registrar 10 goles a favor y 13 en contra.

Por otro lado, Toluca atraviesa un panorama completamente distinto. Los Diablos Rojos ocupan el primer lugar de la tabla general con 20 puntos, conseguidos mediante seis victorias, dos empates y dos derrotas. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed llega después de igualar 3-3 contra Cruz Azul y presume una de las ofensivas más productivas del campeonato, con 23 anotaciones en sus primeros diez compromisos.

¿A qué hora inicia el partido Tigres vs Toluca de la Liga MX?

Viernes 9 de octubre de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El enfrentamiento corresponde a la jornada 11 del Apertura 2026 y será uno de los dos partidos encargados de inaugurar la actividad del futbol mexicano durante este viernes.

¿Dónde se podrá ver el partido Tigres vs Toluca de la Liga MX?

El encuentro estará disponible en televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales mediante las siguientes opciones:

Azteca 7: televisión abierta.

televisión abierta. FOX: televisión de paga.

televisión de paga. FOX One: plataforma de streaming.

plataforma de streaming. TV Azteca Deportes: transmisión gratuita por internet.

¿Qué se espera del partido Tigres vs Toluca de la Liga MX?

El encuentro representa una oportunidad para que Tigres comience a recuperar terreno en la clasificación general, después de una primera mitad del campeonato marcada por la irregularidad. Los felinos tendrán la ventaja de jugar en el Estadio Universitario, aunque enfrentarán a un Toluca que ha mostrado mayor contundencia ofensiva y que buscará mantener su ventaja sobre los equipos que lo persiguen en la tabla.

Además, el enfrentamiento tendrá un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambas instituciones. Los Diablos Rojos derrotaron a Tigres en las finales del Apertura 2025 y de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, por lo que los regiomontanos buscarán aprovechar la localía para conseguir una victoria ante uno de sus rivales más complicados de los últimos torneos.