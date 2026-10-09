Penta en WWE Money in the Bank 2026: cartelera, horario, cómo y dónde ver en vivo

Penta en Money in the Bank. El luchador originario de Ecatepec buscará hacerse con el maletín del Money in the Bank para una oportunidad por un título mundial en WWE. (@WWE/X)

Este sábado 10 de octubre se estará llevando a cabo el evento anual de WWE Money in the Bank, desde el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana. El evento tendrá cinco enfrentamientos, dos de ellos peleas por títulos mundiales y dos las luchas de escaleras por el maletín del Money in the Bank masculino y femenino.

¿Contra quién luchará Penta en Money in the Bank 2026?

El luchador mexicano participará en el Money in the Bank Ladder Match masculino, donde enfrentará a CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Je’Von Evans y Trick Williams. Penta logró llegar a la lucha, luego de haber derrotado a Dominik Mysterio y a Dragon Lee en un combate de triple amenaza el pasado 21 de septiembre. Una semana después de la dura derrota que tuvo contra Roman Reigns en el WWE RAW desde Ciudad de México, donde no pudo aprovechar su oportunidad para conseguir el título de peso pesado de la WWE.

Ahora, con la oportunidad de conseguir el maletín, tiene en su horizonte una chance para firmar la revancha en contra de Roman Reigns o buscar el campeonato indiscutido de WWE, en posesión de Sami Zayn y finalmente hacerse con un título mundial dentro de la empresa, pues el originario de Ecatepec, Estado de México ya ha ganado oro, consiguiendo el campeonato intercontinental el 2 de marzo de 2026, contando con un reinado de 153 días.

Cartelera completa de WWE Money in the Bank 2026

Estos son los cinco combates confirmados para la función del 10 de octubre:

Money in the Bank masculino: Penta vs. CM Punk vs. Kevin Owens vs. Bron Breakker vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams.

Penta vs. CM Punk vs. Kevin Owens vs. Bron Breakker vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams. Money in the Bank femenino: Sol Ruca vs. Lola Vice vs. Jacy Jayne vs. Roxanne Perez vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton.

Sol Ruca vs. Lola Vice vs. Jacy Jayne vs. Roxanne Perez vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton. Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (campeón) vs. LA Knight.

Roman Reigns (campeón) vs. LA Knight. Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (campeona) vs. Becky Lynch vs. Liv Morgan.

Stephanie Vaquer (campeona) vs. Becky Lynch vs. Liv Morgan. Combate individual: Oba Femi vs. Bronson Reed.

La cartelera fue confirmada por WWE el 8 de octubre y el orden de las luchas estará sujeto a las decisiones creativas de la empresa hasta momentos antes del comienzo del evento.

¿A qué hora y dónde ver empieza WWE Money in the Bank 2026?

El evento se celebrará el sábado 10 de octubre de 2026 en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, con la transmisión principal programada las 16:00 horas del centro de México, la cual podrán ver a través de la plataforma de streaming Netflix.

16:00 horas . Tiempo de México

. Tiempo de México Netflix. Plataforma de streaming

Igualmente, se podrá seguir el show previo, con análisis sobre los combates y segmentos especiales en los canales oficiales de YouTube de la WWE.