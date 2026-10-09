Yareli Acevedo encabeza al equipo mexicano para el Mundial de Pista en Shanghái

¡Orgullo mexicano! La mexicana Yareli Acevedo llega como campeona defensora al Mundial de Ciclismo de Pista UCI en Shanghái. (Foto especial)

Yareli Acevedo, campeona mundial de la prueba por puntos, encabeza a la delegación mexicana de nueve pedalistas que competirá del 14 al 18 de octubre en la en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI a celebrarse en la isla de Chongming en Shanghái.

Acevedo, campeona mundial en la edición 2025, celebrada en Santiago de Chile, buscará repetir el éxito en esta prueba y también competirá en ómnium y eliminación.

La selección nacional contará también con la experiencia de Daniela Gaxiola, dos veces olímpica, quien participará en velocidad por equipos, velocidad individual y keirin.

Yuli Verdugo competirá en velocidad por equipos y contrarreloj de un kilómetro; Jessica Salazar lo hará en velocidad por equipos; María José Vizcaíno será suplente en esta misma prueba, mientras que Andrea Robles participará en scratch y la contrarreloj de un kilómetro.

Por el lado varonil, Ricardo Peña, olímpico en París 2024, disputará las pruebas de eliminación y ómnium; la representación masculina se completará con Sebastián Ruiz, quien competirá en persecución individual, y Fernando Nava, que tomará parte en scratch y carrera por puntos.

La justa representa el principal certamen anual de la UCI para el ciclismo de pista y contempla la disputa de 22 títulos mundiales: 11 en la rama femenil y 11 en la varonil.

El programa incluye las seis especialidades olímpicas: keirin, madison, ómnium, velocidad, persecución por equipos y velocidad por equipos, además de eliminación, persecución individual, carrera por puntos, contrarreloj de un kilómetro y scratch.