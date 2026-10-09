Yareli Acevedo encabeza al equipo mexicano para el Mundial de Pista en Shanghái

Yareli Acevedo, campeona mundial de la prueba por puntos, encabeza a la delegación mexicana de nueve pedalistas que competirá del 14 al 18 de octubre en la en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI a celebrarse en la isla de Chongming en Shanghái.
Acevedo, campeona mundial en la edición 2025, celebrada en Santiago de Chile, buscará repetir el éxito en esta prueba y también competirá en ómnium y eliminación.
La selección nacional contará también con la experiencia de Daniela Gaxiola, dos veces olímpica, quien participará en velocidad por equipos, velocidad individual y keirin.
Yuli Verdugo competirá en velocidad por equipos y contrarreloj de un kilómetro; Jessica Salazar lo hará en velocidad por equipos; María José Vizcaíno será suplente en esta misma prueba, mientras que Andrea Robles participará en scratch y la contrarreloj de un kilómetro.
Por el lado varonil, Ricardo Peña, olímpico en París 2024, disputará las pruebas de eliminación y ómnium; la representación masculina se completará con Sebastián Ruiz, quien competirá en persecución individual, y Fernando Nava, que tomará parte en scratch y carrera por puntos.
La justa representa el principal certamen anual de la UCI para el ciclismo de pista y contempla la disputa de 22 títulos mundiales: 11 en la rama femenil y 11 en la varonil.
El programa incluye las seis especialidades olímpicas: keirin, madison, ómnium, velocidad, persecución por equipos y velocidad por equipos, además de eliminación, persecución individual, carrera por puntos, contrarreloj de un kilómetro y scratch.