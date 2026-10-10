Chivas rescata el empate al Atlas en el Clásico Tapatío

Liga MX: Atlas - Guadalajara Kevin Zenón (d) de Atlas disputa el balón con Brian Gutiérrez de Guadalajara en el partido entre Atlas y Guadalajara en el estadio Jalisco. (Francisco Guasco/EFE)

Las Chivas del Guadalajara hicieron lo necesario para rescatar un sufrido empate (1-1) ante los Rojinegros del Atlas en la fecha 11 del Apertura 2026.

El Atlas había anotado el primer tanto apenas comenzaba el segundo tiempo gracias a Kevin Zenón, pero en el tramo final del encuentro, el conjunto del Rebaño reaccionó con una buena anotación de Ángel Sepúlveda, que se sacó la espina después de que había fallado un penal minutos antes.

Chivas y Atlas buscaron hacer daño desde los primeros minutos, pero los ataques no anduvieron tan finos.

En la primera parte, el Guadalajara lo intentó con Ricardo Marín y Richy Ledezma, quienes probaron a Camilo Vargas y el portero colombiano respondió de excelente manera.

Chivas estaba siendo superior y llegó una jugada que terminó en gol. Ricardo Marín había aprovechado un rebote que había dejado Camilo, pero el silbante marcó un fuera de lugar en una jugada previa, por lo que ya no subió.

Fue en la segunda parte cuando el Atlas puso las cosas a su favor. Kevin Zenón aprovechó que le mandaron un trazo muy largo y este encontró una clara posición para definir ante la salida del portero Tala Rangel.

Después llegó un penal a favor de las Chivas. El conjunto del Rebaño Sagrado no pudo aprovechar, pues Ángel Sepúlveda se la perdió ante una gran atajada de Camilo Vargas.

En los minutos del final del partido, el mismo Ángel Sepúlveda tuvo una clara y definió de gran manera, para que el encuentro terminara empatado 1-1.