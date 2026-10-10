Esta es la reacción viral de ‘Checo’ Pérez tras impactarse contra Lando norris en Singapur

'Checo' Pérez 'Checo' Pérez tuvo una curiosa reacción tras una colisión en la pista. (Especial)

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una fatídica jornada en el GP de Singapur, luego de terminar impactado contra el auto de Lance Stroll, pero la reacción del mexicano se hizo completamente viral tras el incidente.

¿Cuál fue la reacción viral de ‘Checo’ Pérez en Singapur?

Así, el mexicano Sergio Pérez protagonizó un contacto con Lance Stroll de Aston Martin, cuando el piloto canadiense intentó un adelantamiento por el exterior y, al momento de cerrar la trayectoria en una curva, no se percató de la presencia de ‘Checo’.

Luego de esta maniobra, Lance Stroll provocó un choque con el mexicano y ambos pilotos sufrieron daños que obligaron a ‘Checo’ Pérez a abandonar la carrera

Luego de esta actuación poco afortunada de Cadillac y ‘Checo’ en la Carrera Sprint de Marina Bay; el mexicano se dirigió a la zona de entrevistas para charlar con el canal de F1 y ahí se hizo viral por su reacción.

Cuando daba la entrevista ‘Checo’, detrás de él, en una pantalla grande, se apreció el momento de la colisión de Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que ‘Checo’ reaccióno.

La cara de ‘Checo’ Pérez estuvo llena de asombro y el tapatío volteó para ver lo que sucedió en la pista, por lo que ‘Checo’ volvió al micrófono de F1 con un rostro curioso y terminó de manera anticipada el diálogo.

We head over to the interview pen, and Checo's reaction to Lando and Oscar's collision 😮 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/OFVrIKuzQc — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

¿Qué pasó con Lando Norris y Oscar Piastri en Singapur?

En la carrera Sprint previa al Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, Lando Norris chocó con su compañero Oscar Piastri en la última vuelta y provocó el abandono del australiano, en un incidente que generó tensión dentro de McLaren.

De esta forma, los autos de McLaren protagonizaron uno de los momentos más desafortunados de la jornada del Gran Premio de Singapur, ya que terminaron sin acción en la carrera Sprint.