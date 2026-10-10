‘Tuca’ Ferretti ofrece sus servicios a Pumas, ¿Por qué no regresa con los Universitarios?

Ricardo Tuca Ferretti Ricardo Tuca Ferretti quería regresar a dirigir al equipos de sus amores.. (Mexsport)

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es un ídolo de los Pumas, el ahora comentarista hizo una revelación que dejó a todos con la boca abierta, ya que ofreció sus servicios al equipo de sus amores, pero la respuesta del equipo Universitario fue más que sorpresiva.

¿Por qué Pumas rechazó al ‘Tuca’ Ferretti como su nuevo DT en el 2026?

Ahora, los Pumas no atraviesan su mejor momento tras 10 jornadas en el Apertura 2026, por lo que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti reveló que la directiva rechazó sus servicios cuando se ofreció para volver a dirigir al equipo.

El ahora analista deportivo reveló que el 8 de octubre durante una emisión de Futbol Picante, que ofreció sus servicios a los Pumas para enderezar el camino, pero no hubo una respuesta positiva.

Así, el ‘Tuca’ se postuló con la directiva de Pumas, pero decidieron cerrarle las puertas como entrenador, ya que no tiene una buena relación con la directiva actual.

“Yo fui y me ofrecí cuando no estaba esta directiva. Hablé, presenté el proyecto y me dijeron que no. Eso fue antes de (Antonio) Mohamed”, destacó sobre lo sucedido.

Mal paso de Pumas en el Apertura 2026

Este tema surgió después de que en la mesa se propusiera al entrenador como posible reemplazo de Solari, ya que Pumas apenas suma 12 unidades en 10 partidos disputados y están fuera de la Liguilla.

Pero el paso de Ricardo Ferretti con Pumas ha sido más o menos exitoso, del 2006 al 2010, ‘Tuca’ llevó al equipo al ansiado título de liga en 2009.

Luego, en el 2010 emigró a los Tigres de la UANL. Pero no olvidemos que el ‘Tuca’ también tuvo un paso brillante como futbolista, ya que fue uno de los integrantes de los Pumas que en la Temporada 80-81 consiguieron el título en Primera División.

Además, el ‘Tuca’ anotó ante a Cruz Azul en la Final, por lo que es recordado por la afición como un gran elemento para el equipo.