¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal pese a castigo de su federación?

Cristiano Ronaldo El delantero abandonó la concentración portuguesa en Copenhague en septiembre. (Mexsport)

Cristiano Ronaldo está en medio de la polémica, luego de abandonar la concentración de la Selección de Portugal y la federación de su país sancionará a CR7 por esta falta.

¿Cristiano Ronaldo regresará a jugar con Portugal?

De esta forma, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, manifestó su deseo de que el capitán de Portugal continúe para la próxima Fecha FIFA, a pesar de esta situación.

No se sabe aún cuál sería el ‘castigo’ que recibió Cristiano por abandonar la concentración de la Selección de su país de forma repentina, pero aún así, los directivos están dispuestos a continuar la relación con el Seleccionado.

Así, Cristiano Ronaldo regresaría a la Selección de Portugal en noviembre, pese a la suspensión preventiva que enfrenta tras abandonar la concentración de su equipo sin explicación alguna.

Además, Pedro Proença aseguró que existe una voluntad conjunta de recuperar la relación entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal en los próximos meses.

Por otra parte, el dirigente dejó claro que tanto la federación como el cuerpo técnico y los compañeros están de acuerdo en que Cristiano Ronaldo regrese al equipo para los próximos partidos de su Selección.

¿Por qué Cristiano Ronaldo dejó la concentración con Portugal?

La polémica de Cristiano Ronaldo inició el 30 de septiembre, cuando el delantero abandonó la concentración portuguesa en Copenhague, justo unos días anses del amistoso ante Dinamarca.

La decisión ocurrió después de que Jorge Jesus dejó en la banca a CR7 ante Noruega y le comunicara que tampoco sería titular los demás juegos.

Luego de que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración, la Federación de Portugal abrió un procedimiento contra el jugador y determinó una suspensión preventiva mientras se resuelve el caso.

La sanción definitiva todavía debe establecerse, por lo que su regreso en noviembre dependerá de la resolución disciplinaria, pero se espera que el castigo no sea tan severo si quieren que Cristiano Ronaldo regrese cuanto antes.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, ya ofreció disculpas por su salida y manifestó que está dispuesto a aceptar el castigo que la Federación de Portugal considere.