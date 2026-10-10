Este ex campeón con América juega actualmente en la ‘Talacha’ del futbol mexicano

Maza Rodríguez El Maza Rodríguez ha tenido diversos cargos en el futbol mexicano. (Mexsport)

Algunos futbolistas que tuvieron grandes glorias en las canchas del futbol mexicano quieren continuar con su carrera, por lo que ahora, un ex Campeón con América fue captado jugando en la ‘Talacha’ (futbol amateur o llanero), por lo que levantó comentarios en redes sociales.

¿Quién es el ex Campeón con América que ahora juega en la ‘Talacha’?

Así, Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez fue captado durante su debut en la talacha con el equipo Cusco FC, en la Copa Agustín Alonso, uno de los torneos más importantes de esta categoría y demostró porqué fue un profesional de la Liga MX.

El exdefensor mexicano llegó a jugar para Chivas, América y Cruz Azul, pero también llegó a ser Seleccionado Nacional y ahora, es una estrella de la ‘Talacha’ del futbol mexicano.

Recordemos que el Maza Rodríguez conquistó títulos con Chivas y América, pero su paso por el Guadalajara lo convirtió en uno de los defensores que eran inamovibles en su posición.

Otro equipo que lo vio vestir su camiseta es el Cruz Azul, pero terminó con Lobos BUAP, equipo con el que se retiró en 2019 y desde entonces tuvo algunos cargos en el futbol mexicano.

¿Qué otros jugadores profesionales han estado en la ‘Talacha’?

Ahora, el Maza Rodríguez decidió jugar en torneos amateurs, donde comparte cancha con otros elementos que también tuvieron una trayectoria destacada.

El Maza no es el único futbolista con pasado en la Primera División, otros como Julio César ‘Cat’ Domínguez de Cruz Azul o Fernando Navarro, bicampeón con León también han sido parte de la ‘Talacha’.

Con su aparición en la Copa Agustín Alonso, el Maza Rodríguez se suma a la lista de exprofesionales que mantienen su carrera como futbolista, pero en el futbol amateur.