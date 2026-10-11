Álvaro Ortiz cierra entre los 10 mejores del Korn Ferry Tour Championship y confirma su gran momento

CALIDAD Y REGULARIDAD. Dentro de un field altamente competitivo, el mexicano Álvaro Ortiz volvió a demostrar su calidad y regularidad al terminar empatado en la novena posición con un acumulado de 13 golpes bajo par. (Foto: Especial.)

El estadounidense Austin Hitt conquistó el título del Korn Ferry Tour Championship 2026 tras firmar una extraordinaria tarjeta final de 20 golpes bajo par, imponiéndose por dos impactos sobre su compatriota Brian Brown, quien finalizó segundo con -18.

La última parada de la temporada, disputada del 8 al 11 de octubre en The Federal Club, reunió a los mejores exponentes del circuito de desarrollo de la PGA Tour y repartió una bolsa de 1.5 millones de dólares, cerrando una intensa campaña en la antesala del máximo circuito.

Hitt cerró la semana con una sólida ronda dominical de cinco golpes bajo par para asegurar el campeonato. Detrás de él se ubicaron Brown (-18) y Andrew Docherty (-17), mientras que Kyle Westmoreland y Nicholas Gabrelcik compartieron el cuarto puesto con -16.

Álvaro Ortiz, el mexicano más destacado

Dentro de un field altamente competitivo, el mexicano Álvaro Ortiz volvió a demostrar su calidad y regularidad al terminar empatado en la novena posición con un acumulado de 13 golpes bajo par.

Ortiz llegó a la ronda final dentro de la pelea por los primeros lugares y completó una última jornada de tres golpes bajo par, resultado que le permitió mantenerse durante toda la semana en el grupo de líderes y cerrar el campeonato entre los diez mejores jugadores del certamen.

La actuación del golfista tapatío adquiere especial relevancia por el nivel de exigencia del Korn Ferry Tour Championship, torneo que reúne a los elementos más destacados de la temporada y que representa una plataforma fundamental rumbo al PGA Tour. Su capacidad para mantenerse competitivo durante los cuatro días de competencia y finalizar dentro del Top 10 confirma el buen momento que atraviesa y consolida su posición como uno de los referentes del golf mexicano en el ámbito internacional.

Top 10 Final

Austin Hitt (-20) Brian Brown (-18) Andrew Docherty (-17)T4. Kyle Westmoreland (-16)T4. Nicholas Gabrelcik (-16)T6. Carson Sherwood (-15)T6. Ian Holt (-15) Davis Lamb (-14)T9. Benjamin Botha (-13)T9. Álvaro Ortiz (-13) Taylor Dickson (-12)

Con este resultado, Álvaro Ortiz cierra una semana sumamente positiva, ratificando su capacidad para competir al más alto nivel y dejando una grata impresión en el evento que puso punto final a la temporada 2026 del Korn Ferry Tour. Su presencia dentro del Top 10 reafirma el crecimiento sostenido del golf mexicano y mantiene abiertas las expectativas sobre su futuro inmediato en el golf profesional norteamericano.