Atlético de San Luis vs. Santos Laguna ¿Dónde ver en vivo el partido de la Jornada 11 de la Liga MX? (Pexels)

El Atlético de San Luis se medirá este domingo contra Santos Laguna en el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los dos conjuntos saltarán al terreno de juego con la urgente necesidad de obtener un resultado favorable que les permita consolidar su paso en el torneo y acercarse a los puestos de clasificación.

¿Cuándo y a qué hora juega Atlético de San Luis vs Santos?

El partido entre Atlético de San Luis y Santos Laguna está programado para este domingo 11 de octubre de 2026, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro corresponde a la Jornada 11 del Apertura 2026, en la que ambos equipos intentarán conseguir puntos importantes para mejorar sus perspectivas en la competencia.

¿En qué estadio se jugará el Atlético de San Luis vs Santos Laguna?

El escenario del encuentro será el Estadio Libertad Financiera, ubicado en San Luis Potosí, casa del Atlético de San Luis. El conjunto potosino buscará aprovechar su condición de local frente a Santos Laguna, que visitará la cancha con la intención de obtener un resultado favorable.

¿Dónde ver Atlético de San Luis vs Santos Laguna en vivo?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de las plataformas de streaming anunciadas para este encuentro: ESPN 2, Disney+ y ViX.

De acuerdo con la información proporcionada, el compromiso no contará con transmisión por televisión abierta.

Posibles alineaciones

Atlético de San Luis

Andrés Sánchez

Román Torres

Anderson Duarte

Aldo Cruz

Eduardo Águila

Benjamín Galindo

Óscar Macías

Sébastien Salles-Lamonge

Felipe Mora

David Rodríguez

Rafa Llorente

Santos Laguna