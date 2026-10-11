Verstappen domina Singapur; Antonelli acaricia el campeonato

Formula One Singapore Grand Prix Max Verstappen lo vuelve a hacer. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda, Singapur) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL (FAZRY ISMAIL/EFE)

Max Verstappen confirmó su gran momento al conquistar el Gran Premio de Singapur, la decimoséptima fecha de la temporada de Fórmula 1, en el circuito urbano de Marina Bay. El neerlandés sumó su victoria número 73 en la categoría y celebró de la mejor manera su carrera 250 en la máxima categoría.

El piloto de Red Bull encabezó un podio completado por Charles Leclerc (Ferrari) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien fortaleció su liderato en el campeonato y quedó a las puertas de coronarse campeón del mundo.

Antonelli, a un paso de la gloria

Con apenas 20 años, Antonelli volvió a sumar puntos clave y quedó muy cerca de asegurar matemáticamente el título. El joven italiano podría sellar el campeonato en el próximo Gran Premio de Estados Unidos, consolidando una temporada que ya luce histórica.

Detrás de los tres primeros finalizaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton cerró en la sexta posición tras una estrategia que no le permitió pelear por el podio.

Checo sigue sin encontrar ritmo

La actuación del mexicano Sergio Pérez volvió a quedar lejos de las expectativas. El piloto de Cadillac, ganador en Singapur en 2022, arrancó desde la parte media de la parrilla y concluyó en la decimoséptima posición, sin opciones de acercarse a la zona de puntos en una carrera que exigió ritmo y estrategia.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto abandonó a mitad de competencia, en una jornada marcada por el dominio absoluto de Verstappen y por el inminente campeonato de Antonelli.