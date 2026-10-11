Pumas vs. Cruz Azul Horario y dónde ver en vivo el Apertura 2026 (Pexels)

El torneo continúa con las actividades de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, presentando un duelo de alta intensidad entre los Pumas y Cruz Azul. Ambas escuadras saltarán al terreno de juego tras la pausa por la Fecha FIFA con la urgencia de sumar tres puntos vitales para no rezagarse en la tabla general.

Pumas acumula tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria y suma apenas 12 puntos en el torneo, por lo que requiere un resultado positivo frente a su afición.

Por su parte, La Máquina no gana en el torneo local desde la Jornada 8, registrando una derrota y un empate en sus apariciones recientes y se mantiene con 16 unidades. Sin embargo, los dirigidos por el cuadro cementero llegan motivados tras vencer 2-1 al LA Galaxy en un encuentro amistoso disputado durante el parón internacional.

¿A qué hora comienza el partido entre Pumas y Cruz Azul?

El choque entre los Universitarios y La Máquina cerrará la actividad dominical de esta undécima fecha de la Liga MX este 11 de octubre. El silbatazo inicial está programado para escucharse en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde jugarán Pumas y Cruz Azul?

El escenario principal para este compromiso será la cancha del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria. El hogar de los Pumas abrirá sus puertas para brindar una calurosa bienvenida a sus contrincantes en busca de hacer valer la localía.

¿Dónde se podrá ver en vivo la transmisión?

Para los aficionados que desean seguir las acciones en directo, el partido sí contará con transmisión por televisión abierta a través de la señal de Canal 5.

De igual forma, la cobertura estará disponible en televisión de paga por TUDN y en la plataforma de streaming de ViX Premium.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

Andrés Gudiño

Alan Mozo

Omar Campos

Jesús Orozco Chiquete

Gonzalo Piovi

Willer Ditta

José Paradela

Agustín Palavecino

Charly Rodríguez

Gabriel Fernández

Nicolás Ibáñez

Pumas UNAM