San Francisco 49ers vence a los campeones Seahawks y sigue invicto

INVICTOS. Los Niners, con buen paso. ((Archivo))

Los San Francisco 49ers superaron este domingo 32-29 a los campeones Seattle Seahawks en un dramático encuentro para mantenerse invictos hasta la semana cinco de la temporada de la NFL.

Por los 49ers, Brock Purdy lanzó para 189 yardas y dos anotaciones; sufrió una intercepción y fue capturado en tres ocasiones. Por Seattle, Sam Darnold sumó 195 yardas y un touchdown, además de padecer dos intercepciones y cinco capturas.

INVICTOS TRAS CINCO SEMANAS

San Francisco tiene récord de 5-0, mientras que los Seahawks quedaron con marca de 3-2.

Los gambusinos se fueron al frente en el primer cuarto gracias a un envío de Brock Purdy que Mike Evans atrapó en las diagonales para colocar el marcador 7-0.

INTERCAMBIO DE VENTAJAS

La respuesta de Seattle llegó hacia el final del periodo mediante una carrera de dos yardas de Emanuel Wilson, que igualó el encuentro 7-7.

En el segundo cuarto, los Seahawks tomaron ventaja de 10-7 con un gol de campo de 49 yardas de Jason Myers.

GOLPE DEFENSIVO DE SAN FRANCISCO

San Francisco respondió con un acarreo de Christian McCaffrey que le devolvió la ventaja por 14-10. Más tarde, el conjunto local redujo la diferencia a 14-13 con otro gol de campo.

A 13 segundos del descanso, el equipo dirigido por Kyle Shanahan amplió la ventaja a 21-13 gracias a una jugada defensiva. Grace Halton recuperó un balón suelto dentro de la zona de anotación de Seattle para conseguir el touchdown.

REMONTADAS EN LA SEGUNDA MITAD

En la segunda mitad continuaron los cambios en el marcador. El tercer periodo fue dominado por Seattle, que sumó tres goles de campo de Jason Myers para colocarse al frente 26-21.

En el último cuarto, San Francisco volvió a hacer daño por la vía aérea con una conexión entre Purdy y Brandin Cooks que puso nuevamente arriba a los visitantes por 29-26. Sin embargo, los Seahawks empataron 29-29 con otra patada de Myers.

GOL DE CAMPO DECISIVO

A dos minutos del final, Eddy Piñeiro devolvió la ventaja a los gambusinos por 32-29 con un gol de campo de 44 yardas.

Con ello, los 49ers conservaron su invicto y se consolidaron entre los equipos más sólidos de la campaña.

BRONCOS FRENAN A CHARGERS

En otro encuentro, los Denver Broncos derrotaron 23-17 a los Los Angeles Chargers, equipo que continúa sin conocer la victoria después de cinco semanas de competencia.

Los Broncos, que ahora tienen marca de 3-2, se apoyaron en la fortaleza de su línea defensiva, que capturó en cinco ocasiones al mariscal de campo Justin Herbert.

DEFENSIVA DOMINANTE

Nik Bonitto, con dos capturas, además de Ja’Quan McMillian, D.J. Jones y Zach Allen, fueron los principales responsables de presionar al pasador de los Chargers.

La actuación defensiva resultó determinante para que Denver consiguiera su tercer triunfo de la temporada.

LIONS APLASTAN A CARDINALS

Por su parte, los Detroit Lions obtuvieron su tercera victoria de la campaña al apalear 45-21 a los Arizona Cardinals, que acumulan una victoria y cuatro derrotas.

Jared Goff brilló con 271 yardas por pase y tres envíos de anotación. Por la vía terrestre, Jahmyr Gibbs corrió para 151 yardas y dos touchdowns.