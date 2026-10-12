Pumas vs Cruz Azul: Este es el récord de Liga MX que rompió ‘La Máquina’ tras su empate en CU

Pumas vs Cruz Azul La Máquina evitó la derrota y acumuló partidos sin derrotas en el estadio de los universitarios. (cuartoscuro)

El Cruz Azul ha roto un récord tras empate 3-3 contra Pumas el pasado domingo 12 de octubre. El equipo suma una racha de partidos sin derrotas en el Estadio Olímpico Universitario por encima incluso de los universitarios.

¿Cuál es el récord que rompió Cruz Azul en CU?

El Cruz Azul acumula una racha de partidos sin derrotas en el Estadio Olímpico Universitarios después de que el conjunto celeste lograra empatar el marcador durante su enfrentamiento contra los Pumas, el cual fue el primero entre ambos equipos desde el torneo de Clausura 2026.

El récord comenzó en 2021, y desde entonces La Máquina ha disputado 24 partidos como local y 6 como visitante en el Estadio Olímpico. Su última derrota se presentó en el torneo Apertura 2021, en un partido contra los universitario en el que perdieron 4-3.

Desde entonces, los cementeros llevan 31 partidos seguidos en el recinto sin perder. De ellos, 22 han sido victorias y 9 empates, con 65 goles anotados y 26 recibidos a lo largo de los encuentros.

Esto los coloca por encima incluso del conjunto universitario que durante toda su historia ha llamado al recinto su hogar. El mejor récord alcanzado por Pumas fue de 22 partidos sin derrotas, el cual se presentó entre los años 1978 a 1980.

Los Pumas llevan cuatro partidos consecutivos sin vencer al Cruz Azul. No hay otro juego programado para ambos equipos en las jornadas restantes, por lo que se deberá esperar hasta las eliminatorias para ver si ambos equipos se vuelven a dar cita en Ciudad Universitaria y Pumas logra acabar con la racha de La Máquina.