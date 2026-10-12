Torneo sin favorito

. . (Imagen creada con manus)

Larguísima Fecha FIFA que por fin terminó, con mucha más pena que gloria para la Selección Mexicana, pero varios equipos aprovecharon para recuperar lesionados y otros, como el América, para darle una pretemporada a sus refuerzos.

Ha sido un torneo muy irregular, mucho más que en certámenes anteriores, donde uno o dos equipos se despegaban y mostraban mejor futbol que el resto. Ahora tenemos un torneo abierto gracias a que los equipos han sido sumamente irregulares. Las Águilas van de líderes, pero no son las que mejor juegan ni las favoritas; el problema es que no hay un equipo que despunte por encima del resto.

Los candidatos que no terminan de convencer

Toluca era el principal candidato, pero no termina por despuntar como en torneos anteriores. Lo mismo ocurre con Cruz Azul, que gana partidos complicados y luego cae ante equipos a los que debería vencer. Chivas es otro ejemplo: perdió con Querétaro en casa y no pudo con Atlas, muy lejos de lo que se espera del Rebaño. El América, a pesar de ser líder, tampoco convenció en su casa frente a un equipo que está fuera de los ocho primeros lugares; además, fue favorecido por el árbitro al no marcarles un penal claro y posteriormente cometió errores que, como en partidos anteriores, le complicaron la reacción.

Los equipos regios tampoco lucen en este torneo. Tigres consiguió un gran triunfo, pero parece haber llegado demasiado tarde. De Pumas, mejor ni hablar en este campeonato.

Querétaro, la revelación del campeonato

La gran y gratísima sorpresa es Querétaro. Los Gallos Blancos se van a meter a la liguilla con uno de los presupuestos más bajos de la liga, y lo harán de manera más que merecida. Aplausos para su directiva, que armó un equipo prácticamente con pocas individualidades y que finalmente acertó con los refuerzos. Si bien no son candidatos al título, están en la terna para ser el equipo del Clausura.

Todo esto deja abierto el cierre del Apertura 2026, lo que lo hace más entretenido para los aficionados, aunque también deja mucho para analizar. Debe existir preocupación por no tener jugadores en la liga que actualmente marquen diferencia, pensando en la Selección Mexicana. La irregularidad es normal; lo extraño es que no haya, por lo menos, un equipo que despunte claramente sobre los demás.

Un cierre abierto para todos

Faltan seis jornadas, siete partidos para algunos, y a más de la mitad del torneo podemos decir que no hay un único candidato al título. Bendita Liga MX, donde la irregularidad premia al espectador con emociones, aunque la calidad del futbol no sea la mejor.