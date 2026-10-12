Atlético vs Manchester United: análisis, prónostico y posibles alineaciones en Champions League

Atlético de Madrid vs. Manchester United. Partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. (Agencia EFE)

La UEFA Champions League regresa con uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada, cuando el Atlético de Madrid reciba al Manchester United este martes 13 de octubre de 2026, en un duelo que enfrentará a dos clubes históricos del fútbol europeo. El conjunto español buscará aprovechar su condición de local, mientras que los Red Devils intentarán conseguir un resultado positivo en territorio madrileño.

El encuentro representa una prueba importante para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental. Con estilos de juego diferentes, pero con futbolistas capaces de marcar diferencias en el ataque, el compromiso promete ser una batalla táctica en la que el control del mediocampo, la presión defensiva y la efectividad frente al arco podrían determinar el resultado.

Análisis del Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético de Madrid llega a este compromiso con un panorama favorable en LaLiga, donde ocupa la segunda posición después de registrar seis victorias, un empate y una derrota en sus primeros ocho encuentros. El equipo dirigido por Diego Simeone ha mostrado una mejoría importante en su rendimiento ofensivo, destacando su triunfo por 2-1 frente al Real Madrid y una racha de cuatro victorias consecutivas en el campeonato español.

Sin embargo, el conjunto rojiblanco necesita recuperarse de su debut en Champions League, donde cayó por 2-1 ante Liverpool. Para conseguirlo, Simeone podría apostar por la creatividad de Álex Baena, quien acumula cuatro goles y dos asistencias en la temporada, además de la movilidad de Julián Álvarez y la capacidad goleadora de Jonathan David. La presión en el mediocampo y la solidez defensiva serán fundamentales para controlar el encuentro.

Por su parte, el Manchester United atraviesa un momento complicado en la Premier League. Bajo la dirección de Michael Carrick, los Red Devils apenas han conseguido seis puntos en sus primeros seis compromisos del campeonato inglés. No obstante, su participación europea comenzó de manera positiva, después de imponerse por 4-0 al Sabah en la primera jornada de Champions League.

El conjunto inglés dependerá principalmente de la creatividad de Bruno Fernandes y la velocidad de Bryan Mbeumo, quienes han sido dos de sus principales referentes ofensivos. Además, Carrick deberá encontrar soluciones ante las ausencias de futbolistas como Benjamin Šeško, Patrick Dorgu y Matthijs de Ligt, cuyas lesiones reducen sus alternativas para el encuentro.

Pronóstico del Atlético de Madrid vs Manchester United

El Atlético de Madrid llega con mejores resultados recientes y la ventaja de disputar el encuentro frente a su afición. La fortaleza defensiva que caracteriza a los equipos de Diego Simeone, combinada con la creatividad de sus mediocampistas, podría representar un problema para el Manchester United, especialmente por las dificultades que ha mostrado el conjunto inglés para mantener su portería sin recibir goles.

Además, los antecedentes favorecen al conjunto español, que permanece invicto en sus cuatro enfrentamientos oficiales anteriores contra los Red Devils, con dos victorias y dos empates. En su último cruce de Champions League, correspondiente a los octavos de final de la temporada 2021-2022, el Atlético eliminó al United con un marcador global de 2-1.

Se prevé un partido competitivo, con el Atlético intentando controlar los espacios y aprovechar las transiciones ofensivas, mientras que el Manchester United buscará generar peligro mediante Bruno Fernandes y sus atacantes. Un marcador favorable para el Atlético de Madrid es el pronóstico de La Crónica de Hoy.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Manchester United

Diego Simeone cuenta con prácticamente toda su plantilla disponible para el encuentro, mientras que Michael Carrick deberá ajustar su formación debido a las bajas por lesión. Las siguientes alineaciones son proyecciones previas al partido y pueden cambiar con el anuncio oficial de los entrenadores.

Atlético de Madrid (3-4-2-1)

Portero: Jan Oblak.

Jan Oblak. Defensas: Marc Pubill, Cristian Romero y David Hancko.

Marc Pubill, Cristian Romero y David Hancko. Mediocampistas: Marcos Llorente, Koke, Pablo Barrios y Alejandro Grimaldo.

Marcos Llorente, Koke, Pablo Barrios y Alejandro Grimaldo. Mediapuntas: Kang-in Lee y Álex Baena.

Kang-in Lee y Álex Baena. Delantero: Julián Álvarez.

Julián Álvarez. Director técnico: Diego Simeone.

Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens.

Senne Lammens. Defensas: Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez y Luke Shaw.

Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez y Luke Shaw. Mediocampistas: Kobbie Mainoo y Youri Tielemans.

Kobbie Mainoo y Youri Tielemans. Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes y Marcus Rashford. Delantero: Matheus Cunha.

Matheus Cunha. Director técnico: Michael Carrick.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Atlético de Madrid vs Manchester United?

El enfrentamiento correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 se disputará en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España.

Competición: UEFA Champions League, segunda jornada de la fase de liga.

Transmisión en México: Fox ONE. Plataforma de streaming.

El partido representa una oportunidad para que el Atlético consiga sus primeros puntos en esta edición de Champions League, mientras que el Manchester United intentará mantener su inicio ganador en el torneo continental y recuperar confianza después de sus resultados irregulares en Inglaterra.