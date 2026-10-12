¿Qué es el Cognizant AI Summit? El evento donde analizan el futuro de la Inteligencia Artificial en México

Inteligencia Artificial En el evento se abordaron los retos de gobernanza, capacitación e infraestructura para consolidar a México en el mapa tecnológico global. (Pixabay)

En el marco del Cognizant AI Summit, líderes empresariales, analistas y autoridades gubernamentales se reunieron para debatir un interrogante fundamental para el desarrollo del país: ¿está México realmente preparado para la adopción masiva de la Inteligencia Artificial en el sector productivo?

¿Qué es el Cognizant AI Summit?

El encuentro contó con la participación de Puru Manavalan, CEO global de Cognizant; Sergio Fuentes, Director de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía; Sofía Pérez Gasque, Directora General de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI); y Abbas Ali, Director de Desarrollo de Negocios de Cognizant México y América Central.

Durante la conversación, los expertos coincidieron en que la adopción de la Inteligencia Artificial debe responder a una estrategia estructurada y no a un impulso por adoptar tendencias.

A diferencia del uso cotidiano de modelos de IA generativa (como chatbots o asistentes de texto), su integración en los procesos centrales de las organizaciones exige contar con trazabilidad de los datos, marcos claros de gobernanza y la definición precisa del problema de negocio que se busca resolver antes de realizar cualquier inversión tecnológica.

Asimismo, se enfatizó que el nivel de madurez y los recursos disponibles marcan una diferencia sustancial entre una gran corporación y una pyme, por lo que la implementación debe ser a la medida de cada sector.

Respecto al impacto en el talento, los panelistas señalaron que la IA transformará la naturaleza de las funciones laborales sin necesariamente sustituir los puestos de trabajo, lo que posiciona a la capacitación estratégica como la piedra angular del proceso.

Esta necesidad adquiere urgencia ante datos de KPMG que revelan que el 70% de los colaboradores utiliza herramientas personales de IA para sus tareas diarias.

Esta práctica, conocida como Shadow IT, expone la información estratégica de las organizaciones cuando no se cuenta con licencias corporativas oficiales ni protocolos de seguridad adecuados.

Para mitigar estos riesgos, AMITI recordó que está impulsando el programa PyMEs Ciberseguras, iniciativa gratuita que busca capacitar y dotar de herramientas de protección a más de 500 mil pequeñas y medianas empresas en el país.

Infraestructura, inversión y tecnología de alto rendimiento

Por parte, Abbas Ali resaltó el compromiso de Cognizant por colaborar estrechamente con el sector público para atraer mayor inversión extranjera y fortalecer la infraestructura tecnológica nacional.

Asimismo, destacó el impacto tangible de las soluciones de la compañía en entornos de alta exigencia, anunciando que Cognizant impulsará la próxima temporada de la Fórmula 1 mediante tecnología de IA aplicada a la optimización de pruebas en pista, el análisis de datos en tiempo real y la mejora del rendimiento de los monoplazas.

Finalmente, Sergio Fuentes, en representación de la Secretaría de Economía, abordó los desafíos de infraestructura crítica, particularmente energética e hídrica, para soportar el ecosistema de IA.

Fuentes destacó la evolución de los centros de datos hacia modelos sustentables de recuperación y reciclaje de recursos, así como el avance de 14 polos de desarrollo económico en el país que ofrecen incentivos fiscales para atraer inversiones.

El funcionario enfatizó la prioridad de la Secretaría para hacer que México evolucione de ser solo una sede operativa a un actor estratégico en la economía global de la innovación.