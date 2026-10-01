Kindle: ¿Cómo es la nueva generación de los dispositivos para los amantes de la lectura?

Kindle El color físico del dispositivo se extiende de forma fluida desde el frente hasta la parte posterior. (Amazon)

Durante casi dos décadas, Kindle ha sido el refugio donde los lectores se desconectan, se sumergen en una gran historia y descubren nuevas pasiones.

¿Cómo es la nueva línea de Kindle de Amazon?

Esta visión cobra hoy más fuerza que nunca: la marca ha registrado un crecimiento de doble dígito a nivel global durante tres años consecutivos, acumulando más de 720 mil millones de páginas leídas tan solo en 2025.

En una época en la que las notificaciones, mensajes y correos compiten constantemente por nuestra atención, la lectura libre de distracciones no solo se mantiene, sino que se acelera.

Por ello, Amazon presenta una línea Kindle completamente rediseñada y redefinida en cada nivel para ofrecer la mejor experiencia de lectura hasta la fecha.

Un nuevo diseño y una arquitectura de pantalla innovadora

El equipo de desarrollo rediseñó la nueva familia de dispositivos desde sus cimientos, introduciendo una diseño de pantalla con estructura invertida (reverse stack), una innovación inédita en la categoría de lectores electrónicos.

Ahora, cada dispositivo cuenta con una pantalla continua a ras del marco, sin bordes elevados que interrumpan la superficie de lectura, logrando un perfil más delgado y portátil.

Además, el color físico del dispositivo se extiende de forma fluida desde el frente hasta la parte posterior, permitiendo que luzca desde cualquier ángulo, ya sea sobre la mesa de un café, en el buró o guardado en una mochila.

La línea viene en elegantes tonos como morado ube, azul alpino, verde agua y grafito, e introduce por primera vez el color granate en la categoría.

El nuevo Kindle: Más compacto y por primera vez en aluminio

El nuevo Kindle con pantalla de 6 pulgadas es el modelo más compacto fabricado a la fecha. Cuenta con 16 GB de almacenamiento, hasta 6 semanas de batería y un rendimiento 30 % más rápido al abrir libros en comparación con la generación anterior.

Su nuevo diseño continuo a ras del marco exigió replantear por completo el ensamblaje de sus capas de pantalla, luz frontal y sensor táctil.

Comprometidos con la sustentabilidad, la carcasa está fabricada con materiales reciclados y su batería utiliza cobalto 100 % reciclado. Está disponible desde $3,199.00 MXN en colores morado ube y grafito.

Por primera vez, este modelo de 6 pulgadas se ofrece con carcasa de aluminio: conserva el mismo formato compacto y pantalla a ras del marco, pero con un acabado premium al tacto al que los lectores más jóvenes están acostumbrados en otros dispositivos.

Fabricado con 80 % de aluminio reciclado y acabado mate, esta versión cuenta con 32 GB de almacenamiento y está disponible por $3,699.00 MXN en dos colores: azul alpino y verde agua.

El nuevo Kindle Paperwhite: Mayor contraste y hasta 12 semanas de batería

El nuevo Kindle Paperwhite es más delgado, ligero, resistente al agua e incluye luz cálida ajustable para leer cómodamente a cualquier hora del día, además de brindar hasta 12 semanas de autonomía con una sola carga.

Su pantalla integra un panel con tecnología de transistores de película delgada de óxido (TFT), siendo la pantalla Paperwhite más grande y con el mayor nivel de contraste a la fecha, con negros profundos, texto nítido e imágenes vibrantes, ya sea bajo la luz directa del sol o en la oscuridad de la noche.

La versión Paperwhite Signature Edition añade una cubierta trasera de aluminio, 32 GB de almacenamiento, luz frontal con ajuste automático, carga inalámbrica mediante conectores pogo pin y la función de doble toque para pasar de página, todo ello en un cuerpo aún más estilizado.

El Kindle Paperwhite estándar de 16 GB en color grafito está disponible desde $4,099.00 MXN. Por su parte, la Signature Edition de 32 GB se encuentra disponible en colores grafito y verde agua por $4,999.00 MXN.

Kindle Colorsoft: Colores ricos y naturales con apariencia de papel

El nuevo Kindle Colorsoft ofrece tonos ricos con textura y apariencia similar al papel, sin el reflejo molesto característico de las tabletas convencionales. Ya sea para explorar portadas llenas de color, guías de viaje, cómics o novelas gráficas, la pantalla hace que la lectura a color se sienta completamente natural.

Para lograr esta calidad de color, la pantalla incorpora una guía de luz con LEDs de nitruro que intensifican el tono y aumentan el brillo sin perder detalle. Además, utiliza un backplane de óxido con formas de onda personalizadas para garantizar un rendimiento veloz y un mayor contraste, tanto en contenidos a color como en blanco y negro.

Su pantalla integra la tecnología de estructura invertida para lograr color de borde a borde, mientras que sus microdeflectores minimizan la dispersión de luz y un recubrimiento óptico ultradelgado maximiza la claridad.

La versión Colorsoft Signature Edition suma carcasa de aluminio, 32 GB de almacenamiento, luz frontal con ajuste automático, función de doble toque para cambio de página y carga por base mediante conectores pogo pin.

El Kindle Colorsoft de 16 GB en color grafito está disponible desde $5,499.00 MXN, mientras que la Signature Edition de 32 GB está disponible en colores grafito y granate por $5,999.00 MXN.

¿Disponibilidad de las nuevas Kindle de Amazon?

El Kindle y su versión en aluminio están disponibles a partir de hoy en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Polonia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Australia.

Por su parte, el Kindle Paperwhite y el Kindle Colorsoft iniciarán preventa de forma escalonada a partir de hoy en las mismas regiones.