Apple confirma evento de lanzamiento en octubre 2026: ¿Qué productos se van a presentar?

"Welcome Home" Nuevas revelaciones de Apple llegarán en tan sólo unos días. (Pexels)

Después de que Apple anunciara uno de sus productos más esperados en los últimos años, el iPhone Duo, la compañía de Cupertino ya se prepara para revelar más novedades en el próximo evento “Welcome Home”.

¿Qué anunciará Apple en evento “Welcome Home”?

Greg Joswiak, director de mercadotecnia en Apple, notificó en sus redes sociales sobre el próximo evento de la compañía.

Por el nombre y el video publicado —el cual muestra a un par de jóvenes tejiendo decoración hogareña con el logo y la fecha del anuncio—, muchos ya especulan que se la nueva línea de productos de Apple para el hogar. No se ha confirmado nada, pero Bloomberg reportó cuáles podrían ser estos productos.

Algunos serán mejoras de productos existentes, como una nueva generación de Apple TV 4 y un nuevo HomePod mini 2.

También se espera que, en su primera colaboración con la compañía de electrodomésticos LG, Apple posiblemente anuncie un timbre con cámara y un termostato inteligente.

Lo más esperado sería el primer HomePod con pantalla, que según reportes mediría 6 pulgadas. Al igual que con su teléfono plegable, Apple llega más tarde a esta tecnología que competidores como la Alexa de Amazon, pero prometiendo una mejor calidad.

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI — Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026

Cabe destacar que esto no se trata de un evento keynote, como el que vimos el pasado 9 de septiembre, en el que veremos al nuevo director ejecutivo John Ternus junto con otros administrativos de Apple proporcionando una conferencia ante espectadores.

Sin embargo, tampoco está fuera de las posibilidades que se publique una transmisión o video detallando todas las nuevas funciones de los productos anunciados. De cualquier manera, el anuncio esta programado para las 7:00 horas (centro de México) del martes 13 de octubre.