¿Qué productos tendrá en descuento SharkNinja en las Mega Ofertas de Amazon?

SharkNinja La participación de las tres categorías permite encontrar alternativas con distintos niveles de descuento. (SharkNinja)

Octubre comienza con una nueva oportunidad para quienes tienen en la mira algún producto para la cocina, la limpieza del hogar o el cuidado personal, por lo que SharkNinja se lucirá con mega descuentos en Amazon.

¿Cuándo comenzarán las Mega Ofertas de Shark Ninja en Amazon?

Del 6 al 10 de octubre, SharkNinja participará en Mega Ofertas Amazon Prime, con descuentos de hasta 40% y opciones de hasta 15 Meses Sin Intereses con tarjetas participantes, exclusivamente para miembros de Amazon Prime.

La selección reúne productos de Ninja, Shark Home y Shark Beauty pensados para distintas rutinas: desde preparar bebidas frozen o un espresso en casa hasta resolver la limpieza diaria o cambiar la forma de peinarse.

¿Qué productos de SharkNinja habrá en los MegaDescuentos de Amazon?

La participación de las tres categorías permite encontrar alternativas con distintos niveles de descuento durante los cinco días de promociones.

Entre los productos participantes se encuentran:

Shark FlexStyle – 35% de descuento

Una herramienta de styling diseñada para resolver diferentes peinados con un mismo equipo. Durante Mega Ofertas Amazon Prime tendrá uno de los descuentos más altos de la selección.

Ninja Espresso Luxe Pro – 25% de descuento

Para quienes han llevado el ritual del café a casa, esta máquina permite incorporar distintas preparaciones a la rutina diaria y experimentar con bebidas de café sin depender de una visita a la cafetería.

Shark Aspiradoras Cordless – 20% de descuento

Una alternativa inalámbrica para facilitar la limpieza cotidiana y moverse entre diferentes espacios de la casa sin depender de cables.

Ninja Licuadoras 3 en 1 – 30% de descuento

Pensado para quienes buscan resolver diferentes preparaciones en la cocina con un mismo sistema, desde bebidas y mezclas hasta distintas tareas de preparación de alimentos.

Shark Glam – 25% de descuento

Una herramienta multifuncional para el cabello que permite secar, alisar, rizar y aportar brillo sin recurrir a calor extremo.

Las promociones estarán disponibles del 6 al 10 de octubre de 2026, exclusivamente para miembros de Amazon Prime.

Los descuentos aplican en productos seleccionados y estarán sujetos a disponibilidad. Las opciones de hasta 15 Meses Sin Intereses aplican con tarjetas participantes.