Fire TV: ¿Cómo es el Stick 4K con control remoto renovado y qué precio tiene?

Fire Stick El Fire TV Stick 4K es el nuevo dispositivo de streaming 4K de Amazon. (Especial)

Amazon anunció el nuevo Fire TV Stick 4K y un control remoto de Fire TV completamente renovado; las incorporaciones más recientes a la nueva generación de dispositivos Fire TV, la cual comenzó con el Fire TV Stick HD a inicios de este año.

En conjunto, ofrecen un rendimiento más rápido, una línea de productos simplificada y un nuevo diseño de control remoto más intuitivo.

¿Cómo es el nuevo Stick 4K de Fire TV?

Estos lanzamientos llegan tras un gran año para Fire TV, el cual ha incluido la llegada de una nueva experiencia Fire TV, el estreno de Alexa+ en Fire TV y la ampliación de las experiencias de entretenimiento de la plataforma.

¿Qué aporta el Fire TV Stick 4K a la línea de reproductores multimedia Fire TV?

El Fire TV Stick 4K es el nuevo dispositivo de streaming 4K de Amazon que ofrece una resolución 4K nítida y una experiencia rápida y fluida.

Desde el encendido hasta la reproducción, el nuevo dispositivo permite acceder a los contenidos entre un 20% y un 40% más rápido que un reproductor 4K de precio similar de otra marca líder: el Fire TV Stick 4K se enciende más rápido, las aplicaciones se abren un 35% más rápido y los contenidos comienzan a reproducirse casi un 20% más rápido.

Amazon también comparó la velocidad del Fire TV Stick 4K con la experiencia integrada de tres Smart TVs 4K de las marcas más vendidas, midiendo el promedio en las tres aplicaciones más populares de Fire TV.

El Fire TV Stick 4K reprodujo los contenidos más rápido que las tres pantallas evaluadas.

Si deseas consultar la comparación de velocidad entre el Fire TV Stick 4K, el promedio de las tres Smart TVs 4K evaluadas y el dispositivo 4K de precio similar de otra marca líder haciendo clic aquí.

Al igual que el Fire TV Stick HD lanzado a inicios de este año, el Fire TV Stick 4K cuenta con un diseño más compacto. Además, incorpora alimentación directa (Direct Power), la cual permite conectar el dispositivo a la corriente desde el puerto USB de la pantalla mediante el cable incluido; así se requieren menos cables, lo que facilita colocarlo detrás de la televisión o llevarlo de viaje.

¿Qué sistema operativo utiliza el Stick 4K de FIre TV?

El Fire TV Stick 4K está equipado con el sistema operativo Vega de Amazon e incluye Alexa+ y la nueva experiencia Fire TV desde el primer momento. Esta interfaz reúne las aplicaciones de los usuarios en un mismo lugar, entre ellas Prime Video, Netflix, RTVE Play, Movistar Plus, YouTube, Disney+, Apple TV, HBO Max, ExpressVPN y Proton VPN, además de miles más (pueden aplicarse cargos de suscripción).

Con el lanzamiento del Fire TV Stick 4K, Amazon también simplifica su línea de dispositivos de streaming en tres opciones claras:

Fire TV Stick HD: para el streaming del día a día. Es el dispositivo de streaming más accesible y de entrada de Amazon, lanzado a inicios de este año.

Fire TV Stick 4K: el nuevo producto central, con una resolución 4K nítida y el mejor equilibrio entre velocidad y precio de toda la línea.

Fire TV Stick 4K Max: para gamers y aficionados del cine en casa. Este potente dispositivo ofrece velocidades superiores, más almacenamiento y funciones premium como Dolby Vision y Dolby Atmos.

Asimismo, Amazon continúa ofreciendo el Fire TV Cube para los clientes que buscan el producto de streaming de mayor gama de Fire TV, con funcionalidad manos libres de Alexa+ y control por voz. Otros modelos existentes seguirán estando disponibles hasta agotar existencias.

El diseño del nuevo control remoto Fire TV

Junto con el Fire TV Stick 4K, Amazon presenta un control remoto Fire TV con un diseño renovado. Esta mejora incluye más controles táctiles para que resulte más fácil sostenerlo y utilizar los botones principales sin necesidad de mirar.

Su diseño asimétrico, con la parte superior plana y la parte inferior curva con mayor peso, permite identificar de forma más rápida y fácil en qué dirección sostenerlo.

El botón de inicio, presionado en promedio más de 100 millones de veces al día en el conjunto de dispositivos Fire TV, cuenta ahora con su propia superficie metálica diferenciada, mientras que el resto de los botones del control remoto cuentan con formas distintivas o bordes cóncavos para que resulte intuitivo encontrarlos únicamente con el tacto.

También, el nuevo control remoto Fire TV cuenta con un botón de estrella personalizable que los usuarios pueden configurar para acceder directamente a su aplicación favorita o para activar y desactivar ajustes como los subtítulos o la lupa en pantalla. Una función que anteriormente solo estaba disponible en el control remoto más premium de Amazon.

Y, como todos los controles remotos Fire TV lanzados por la compañía, este nuevo modelo incluye controles integrados para la televisión. Esto permite controlar pantallas compatibles, barras de sonido y receptores con botones específicos de encendido, volumen y silencio.

Es compatible con todos los reproductores multimedia Fire TV lanzados desde 2019 hasta la fecha.

Con este rediseño, Amazon también lanzará el nuevo control remoto Fire TV Remote Plus a inicios del próximo año. Con una carcasa de aluminio distintiva y botones retroiluminados, el Fire TV Remote Plus sustituirá al control remoto Alexa Voice Remote Pro.

El Fire TV Remote Plus incluirá también la función integrada Buscar mi control: únicamente se requiere decir “Alexa, encuentra mi control” para que el dispositivo emita un sonido de localización. Esta función es compatible con cualquier dispositivo Alexa, la aplicación de Alexa o el botón de búsqueda de control en la aplicación Fire TV.

¿Precio y disponibilidad del Fire TV Stick 4K?

El Fire TV Stick 4K ya se encuentra disponible en México por $1,499 pesos mexicanos e incluye un control remoto Fire TV y la nueva experiencia Fire TV integrada. Por tiempo limitado, los clientes en España pueden adquirirlo a un precio de lanzamiento de 35.99 EUR.

El control remoto de Fire TV está disponible para reserva como opción independiente para quienes deseen actualizar su dispositivo Fire TV actual por $259 pesos mexicanos y comenzará a enviarse a finales de octubre. El Fire TV Remote Plus está previsto para inicios de 2027.

Se pueden descubrir más detalles sobre las nuevas funciones de la experiencia Fire TV anunciadas hoy haciendo clic aquí.