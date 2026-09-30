¿Qué es ‘Historias Smart Fit’, la plataforma que visibiliza cómo el movimiento transforma vidas en México?

Smart Fit Más del 50% de la población activa en el ejercicio lo hace en espacios públicos. (Smart Fit)

Entre las actividades con motivo de su 15 aniversario en el país, Smart Fit México lanza Historias Smart Fit, una plataforma creada con el propósito de encontrar, celebrar y dar voz a los testimonios reales de personas que utilizan el ejercicio.

¿Para qué sirve Historias Smart Fit?

Ya sea dentro de un gimnasio, en las calles o en comunidad, como una herramienta indispensable para alcanzar sus propios objetivos de vida.

La creación de este proyecto responde a una realidad innegable: el movimiento forma parte de la vida diaria en el país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional, el 41.7% de los mexicanos de 12 años en adelante hace ejercicio en su tiempo libre. Sin embargo, en las ciudades, la cifra es aún mayor: el 44.5% de los adultos (18 años y más) se mantiene físicamente activo.

Asimismo, los motivos que impulsan a las personas a mantenerse activas son diversos. Si bien el cuidado de la salud sigue siendo el principal motor según el INEGI (declarado por el 60.2% de las mujeres y el 47.5% de los hombres), existen otros factores cruciales.

Como la apariencia física, la convivencia, el rendimiento, la necesidad de construir una rutina personal, la diversión, que predomina en hombres; y la reducción de estrés, cuyo auge, conforme a la Encuesta Nacional de Tendencias Fitness para México en 2025, despuntó en la pandemia de COVID-19 y visibilizó la crisis global de salud mental.

¿Cuál es el espacio dónde más se ejercita la gente en México?

Paralelamente, el 58.3% de las personas físicamente activas en México se ejercita en espacios públicos como parques, calles, campos o plazas (INEGI); lo que ha detonado el crecimiento exponencial de comunidades.

Por ejemplo, los clubes de corredores crecieron 59% y las carreras grupales aumentaron 18%, según Strava; confirmando que el running se está convirtiendo en una experiencia social, no solo deportiva.

El entrenamiento tradicional de fuerza es tendencia Top 10 en México, de acuerdo con el informe de Tendencias Mundiales del Fitness del American College of Sports Medicine (ACSM) y, según Strava, la disciplina de mayor crecimiento global entre mujeres como pilar de salud y rendimiento. Mientras que la calistenia y las barras pasaron de disciplina nicho a fenómeno de cohesión social en Ciudad de México, con torneos oficiales del INDEPORTE en parques públicos en Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

“Con Historias Smart Fit queremos honrar la disciplina de los mexicanos que eligen ponerse en movimiento por sus propias razones. El ejercicio no tiene una sola forma, una sola edad ni un solo cuerpo, y cada historia de superación diaria es una prueba de ello. Queremos dar visibilidad a rostros reales, a quienes encuentran en la actividad física un camino para transformar su salud, su mente y crear comunidad. Al celebrar sus motivos y su esfuerzo diario, buscamos inspirar a todo el país a dar ese primer paso que, por más pequeño que parezca, es el más importante de todos”, señaló Darío Coronado, Director General de Smart Fit México .

Para su lanzamiento, Historias Smart Fit presentará una serie de cápsulas testimoniales que destacan la diversidad física, de edad y de objetivos en el fitness adaptado, comunitario e individual.

Entre las primeras semblanzas que formarán parte de la plataforma está Entrenar para construirte, la inspiradora historia de cómo un espacio de entrenamiento al aire libre en la Ciudad de México, las Barras Insurgentes, se convirtió en el punto de encuentro de una gran comunidad apasionada por la calistenia y la gimnasia.

De esta manera, Smart Fit busca transformar la conversación sobre la actividad física en México. Demostrando que el ejercicio no tiene una sola forma, un solo cuerpo, ni una sola meta.

Cada relato funciona como un recordatorio poderoso de que el primer paso, por más pequeño que sea, es el más importante, inspirando a los mexicanos a ponerse en movimiento bajo su propio ritmo y por sus propias razones.