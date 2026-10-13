Galatasaray vs Barcelona: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la jornada 2 de UEFA Champions League?

Galatasaray vs Barcelona Los campeones de Turquía y España se enfrentan en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Después de más de un mes de pausa, la UEFA Champions League está de regreso. Los mejores equipos del continente europeo disputan la segunda fecha del campeonato. Los vigentes campeones del futbol turco hacen su presentación en casa antes los monarcas de LaLiga. El cuadro ‘otomano’ quiere dar la sorpresa de la jornada y sumar sus primeros puntos. Por su parte, los blaugranas tienen un paso perfecto en todas las competencias y quieren mantenerse así bajo el mando de Hansi Flick, quien está convirtiendo a los ‘catalanes’ en el equipo a vencer a nivel local e internacional.

Apenas estamos en el arranque de la fase regular del torneo, sin embargo, con formato de tabla general, cada punto se vuelve invaluable en la carrera por llegar a los octavos de final. Sólo los ocho primeros llegaran de forma directa, mientras que los siguientes 16 disputan una instancia de repechaje después de disputar sus seis partidos reglamentarios.

¿A qué hora se juega el Galatasary vs Barcelona? Champions League, Jornada 2

El partido iniciará a las 13:00 horas (CDMX) de este martes 13 de octubre

¿En qué canal ver el Galatasary vs Barcelona? Champions League, Jornada 2

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¿Cómo ver en app el Galatasary vs Barcelona? Champions League, Jornada 2

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Previa del Galatasary vs Barcelona? Champions League, Jornada 2

Ambos equipos han iniciado el torneo de forma completamente opuesta. Por una parte, el FC Barcelona vive una racha de nueve partidos consecutivos con victoria en todos los torneos. El equipo catalán ha lucido como una de las ofensivas más poderosas de todo el futbol europeo marcando cerca de 40 goles en este lapso, haciendo soñar a su afición con reconquistar el trono europeo después de más de 10 años sin conseguirlo.

Por su parte, el Galatasaray marcha como líder de la liga en Turquía. No obstante, cayeron en el primer partido de esta fase regular en su visita al Sporting Club en Portugal. Ahora, necesitan aprovechar la localía para poder sumar sus primeros puntos y no rezagarse en la clasificación general.

La última vez que el Galatasaray se impuso al FC Barcelona fue durante la fase de grupos de la temporada en 1994. Desde entonces, nunca han podido vencer a los blaugranas en partidos oficiales de Liga de Campeones de Europa.

Posibles alineaciones del Galatasaray vs Barcelona | Champions League, Jornada 2

Galatasay: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Eren Elmali, Davinson Sánchez, Ronald Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Rafael Leao, Yunus Akgün, Baris Alper Yilmaz, Victor Osimhen

Barcelona: Joan García, Jouls Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Joao Cancelo, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Aaron Gordon, Gabriel Jesus, Lamine Yamal