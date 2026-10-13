Noche de Cascos y Máscaras ¿Qué es y cómo comprar boletos para el evento de la NFL y el CMLL en la Arena México? (NFL)

La Liga Nacional de Fútbol (NFL por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Lucha Libre (CMLL) han anunciado que tendrán un evento en conjunto como parte de los festejos del Mexico City Game en noviembre.

Durante este evento, la Arena México será el escenario donde la lucha libre y el futbol americano se unirán para celebrar con los fanáticos de ambos deportes en el país. Aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas este evento único.

¿Qué es la Noche de Cascos y Máscaras de la NFL y el CMLL?

Mediante redes sociales, se ha anunciado que el próximo 18 de noviembre, como parte de las celebraciones de la Semana del Mexico City Game, en la Arena México se ofrecerá una función temática de la NFL en colaboración con el CMLL.

De acuerdo al anuncio, la NFL y el CMLL se unieron para crear la primera edición de “Noche de Cascos y Máscaras”, evento que contará con los mejores talentos de la lucha libre mexicana, quienes se espera que se suban al ring con las mejores caracterizaciones de sus equipos favoritos.

Esta no sería la primera vez que el CMLL realiza una función temática, ya que anteriormente colaboró con Pokémon Company y los luchadores vistieron ingeniosas vestimentas fusionando personajes del emblemático anime y la lucha mexicana.

¿Cómo comprar y cuánto cuestan las entradas para la Noche de Cascos y Máscaras en la Arena México?

La NFL ha informado que los fans podrán adquirir sus boletos a partir del viernes 16 de octubre a las 11:00 horas, ya sea por medio de Ticketmaster o en las taquillas de la Arena México. Aunque, hasta el momento, no se han anunciado los precios oficiales y la boletera todavía no tiene registrado el evento en su sitio oficial.

Horarios, fechas y cómo llegar a la Arena México

La función temática de la NFL y el CMLL “Noche de Cascos y Máscaras” se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre a las 19:30 horas en la Arena México. Para acudir al recinto utilizando el transporte público, se recomienda llegar a las siguientes estaciones, ya que son las más cercanas:

Estación Balderas (Línea 1 y 3 del Metro).

(Línea 1 y 3 del Metro). Estación Cuauhtémoc (Línea 1 del Metro).