Gilberto Mora, la joya mexicana que ya deslumbra al mundo y recibe el respaldo de Messi

EL QUIBRE DEL AÑO Gilberto Mora se quita al defensa colombiano antes de anotar su gol. (Adrian Macias/Adrian Macias)

El futbol mexicano está por dejar atrás la etapa del “niño prodigio” para dar paso a la consolidación de una de sus mayores promesas. Gilberto Mora, considerado por muchos como el futbolista con más proyección de su generación, cumple este miércoles 18 años y entra oficialmente a la mayoría de edad convertido en una de las piezas más valiosas del balompié nacional.

Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el talentoso mediocampista ha acelerado su crecimiento deportivo a pasos agigantados. Durante 2025 escribió una página histórica al convertirse en el jugador más joven en conquistar un título con la selección mayor de México, luego de formar parte del plantel que obtuvo la Copa Oro.

De la recuperación a la escena mundial

Tras aquella conquista, Mora tuvo que superar una lesión en el pubis que frenó momentáneamente su evolución. Sin embargo, regresó con fuerza y consiguió un lugar en la máxima vitrina del futbol internacional durante la Copa del Mundo.

El pasado 30 de junio se convirtió en el segundo jugador más joven en iniciar como titular un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, participando desde el arranque en la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final, una muestra más de la confianza que genera pese a su corta edad.

Talento, personalidad y atrevimiento

Fuera del terreno de juego, Gilberto Mora mantiene un perfil discreto. Es reservado, habla poco y conserva la imagen propia de un adolescente. No obstante, cuando pisa la cancha se transforma en un jugador con personalidad y carácter, capaz de encarar rivales de cualquier nivel sin mostrar intimidación.

Su principal fortaleza radica en la creación de juego. Destaca por su conducción de balón, capacidad de desequilibrio, velocidad y visión ofensiva. Además, ha despertado la admiración de figuras internacionales como Jude Bellingham, con quien intercambió camiseta durante la Copa del Mundo, un reconocimiento al impacto que ha generado entre futbolistas de élite.

Goles, rendimiento y reconocimiento internacional

Aunque no es un delantero nato, Mora ha demostrado tener llegada al área rival. Hace apenas unas semanas anotó el gol que permitió a la selección mexicana rescatar un empate 1-1 frente a Colombia en un encuentro amistoso.

Su rendimiento también ha sido notable con los Xolos de Tijuana durante el torneo Apertura, donde registra cinco goles en apenas 496 minutos disputados, cifras que reflejan su capacidad para influir directamente en los resultados.

El impacto del mexicano ha sido tal que incluso Lionel Messi lo incluyó recientemente en una lista de diez jóvenes talentos destinados a marcar el futuro del futbol mundial. Se trata de un reconocimiento que confirma la proyección internacional del chiapaneco y alimenta las expectativas sobre su carrera.

Europa espera por la nueva joya mexicana

Pese al entusiasmo que genera su talento, el seleccionador nacional Rafael Márquez ha pedido prudencia para evitar una exposición excesiva del jugador y proteger su desarrollo deportivo. Las lesiones y el desgaste físico siguen siendo aspectos a cuidar en una carrera que apenas comienza.

La llegada a la mayoría de edad representa un paso determinante para Mora. A partir de ahora podrá ser fichado por clubes extranjeros sin las restricciones que la FIFA aplica a los futbolistas menores de edad, lo que abre oficialmente las puertas de Europa.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, clubes como Liverpool y Arsenal han seguido de cerca la evolución del mediocampista. Sin embargo, expertos consideran que un proyecto intermedio podría favorecer su crecimiento antes de dar el salto hacia uno de los gigantes del futbol europeo.

El sueño que comenzó en casa

Detrás de la historia de éxito existe una herencia futbolística. Gil Mora Olayo, padre del jugador, militó en la Primera División mexicana y posteriormente se convirtió en entrenador, siendo una de las figuras que impulsaron la pasión de su hijo por el balón desde temprana edad.

Así, el joven conocido cariñosamente como “Morita” deja atrás la etiqueta de niño prodigio para asumir nuevos desafíos. Con más responsabilidades fuera de la cancha y con ofertas internacionales en el horizonte, inicia una etapa que podría llevarlo a convertirse en uno de los grandes referentes del futbol mexicano en los próximos años.