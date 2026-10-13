Suspenden a surfista mexicano Alan Cleland por acusaciones de agresión sexual: su exnovia lo señala por abuso en relación

Alan Cleland Surfista suspendido por caso de agresión sexual. (@OlimpismoMex)

Alan Cleland, surfista mexicano, fue acusado de agresión sexual. Ha sido suspendido del todas las competencias. Su expareja compartió información sobre abuso pasado.

¿De qué se le acusa al surfista mexicano Alan Cleland?

Alan Cleland, surfista mexicano de 24 años, fue suspendido tras acusaciones de agresión sexual. Así lo comunicó 10 News Sydney y otros medios de información australianos.

La víctima parece haber sido una adolescente australiana. El abuso se habría cometido en Thaití durante el Billabong Pro Teahupoo, séptima fecha del circuito mundial de surf que se llevó a cabo en agosto. Cleland y otros tres hombres invitaron a la joven a una habitación, en la que agredieron sexualmente.

La World Surf League (WSL), organismo que regula el deporta y organiza competencia, reaccionó a las acusaciones imponiendo una sanción a Cleland. “La World Surf League que un competidor de la Men’s Championship Tour ha sido suspendido después de la WSL se enterara de acusaciones de naturaleza profundamente seria que lo involucran”. También se deslindó de los hombres que acompañaban a Cleland durante el incidente e informó que todos sus atletas tienen que atenerse a las reglas establecidas dentro y fuera de las competencias.

A partir de esta acusación, varios atletas del deporte se unieron en apoyo a la víctima y denunciaron las acciones de Cleland. Su expareja, la surfista Noah Klapp, compartió en sus redes una carta en la que afirma haber sido víctima de abuso físico y verbal durante su relación con Cleland, cuando ella tenía 17 años. Dice que advirtió al atleta que publicaría su historia si se presentaba otro caso similar al de ella.

Alan George Cleland Quiñonez nació en Boca Pascuales, Colima. Ganó la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Surf y participó en los Juegos Olímpicos de 2024. Aún se tiene que resolver el caso de manera legal para que Cleland encuentre una resolución y se determine el futuro de su carrera profesional.