México acelera hacia Shanghái: Yareli Acevedo lidera el reto mundialista en ciclismo de pista

YARELI ACEVEDO. La pedalista mexicana vuelve al escenario mundial con la misión de refrendar su condición de campeona y pelear nuevamente por las medallas.

La selección mexicana de ciclismo de pista está lista para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Tissot 2026, que se celebrará del 14 al 18 de octubre en el Velódromo de Shanghái, ubicado en el distrito de Chongming, China.

El representativo nacional llegará a la justa respaldado por un grupo de ciclistas con experiencia internacional y resultados de primer nivel, encabezados por la capitalina Yareli Acevedo, quien en 2025 conquistó el campeonato mundial de la prueba de carrera por puntos en Santiago de Chile, logro que la consolidó como una de las máximas exponentes del ciclismo mexicano.

Yareli Acevedo, la carta fuerte de México

La pedalista mexicana vuelve al escenario mundial con la misión de refrendar su condición de campeona y pelear nuevamente por las medallas. Además de la carrera por puntos, competirá en las exigentes pruebas de ómnium y eliminación, modalidades que demandan resistencia, estrategia y capacidad de recuperación.

Su presencia representa una de las principales esperanzas de podio para la delegación nacional, que buscará mantener el crecimiento mostrado en los últimos ciclos olímpicos y campeonatos internacionales.

Experiencia olímpica en la velocidad femenil

La rama femenil contará también con figuras de amplia trayectoria como Daniela Gaxiola, doble participante olímpica, quien verá acción en las pruebas de velocidad por equipos, velocidad individual y keirin, especialidades en las que México ha logrado consolidarse entre los países competitivos del continente.

Junto a ella competirá Yuli Verdugo, inscrita en velocidad por equipos y contrarreloj de un kilómetro, mientras que Jessica Salazar formará parte del conjunto de velocidad. Como suplente aparece María José Vizcaíno, preparada para responder en caso de ser requerida.

La participación femenina se completa con Andrea Robles, quien disputará las pruebas de scratch y contrarreloj de un kilómetro, buscando aportar resultados tanto en las competencias de resistencia como en las de velocidad.

Ricardo Peña encabeza la representación varonil

En la rama masculina, la atención estará centrada en Ricardo Peña, seleccionado olímpico en París 2024, quien competirá en eliminación y ómnium, dos pruebas que exigen gran capacidad táctica y resistencia física.

Por su parte, Sebastián Ruiz participará en la persecución individual, mientras que Fernando Nava buscará sobresalir en scratch y carrera por puntos, modalidades donde la estrategia colectiva y el manejo del esfuerzo suelen ser determinantes.

Cinco días de intensa actividad

La actividad arrancará el miércoles 14 de octubre con las rondas clasificatorias de persecución y velocidad por equipos en ambas ramas, además de las primeras finales del campeonato, entre ellas el scratch femenil.

El jueves 15 estarán en juego pruebas de gran atractivo como el keirin masculino y la velocidad individual femenil, además de las finales de eliminación femenina, scratch masculino y persecución por equipos.

Para el viernes 16, el programa incluye la carrera por puntos masculina, la contrarreloj masculina y la persecución individual varonil, así como la definición del ómnium femenil, una de las competencias más demandantes del calendario.

Los títulos mundiales se definirán el fin de semana

El sábado 17 se disputarán las finales de contrarreloj femenina, madison femenil y persecución individual femenil, además de las pruebas correspondientes al ómnium masculino y las rondas de velocidad individual varonil.

Finalmente, el domingo 18 de octubre concluirá el campeonato con las finales de velocidad individual masculina, carrera por puntos femenina, eliminación masculina, keirin femenina y madison masculino, disciplina que tradicionalmente cierra la actividad con gran espectacularidad.

La edición 2026 reunirá a más de 399 ciclistas de 45 países, incluidos atletas reservas, quienes competirán por 22 campeonatos mundiales, distribuidos equitativamente entre ambas ramas con 11 títulos femeniles y 11 varoniles.

México busca confirmar su crecimiento

La participación mexicana en Shanghái representa una nueva oportunidad para confirmar el avance que ha mostrado el ciclismo de pista nacional en los escenarios internacionales. Con figuras consolidadas como Yareli Acevedo, Daniela Gaxiola y Ricardo Peña, la delegación aspira a competir de tú a tú con las principales potencias del mundo y seguir sumando resultados que fortalezcan el camino rumbo a los próximos ciclos olímpicos.