Omar Morales y JJ Rodríguez, jugarán el Dominican Republic Tour Championship

Dominican Republic Tour Championship. Omar Morales juega esta semana en República Dominicana el torneol final del PGA Tour Américas (Foto especial)

Los golfistas Omar Morales y José de Jesús Rodríguez jugarán esta semana el Dominican Republic Tour Championship, torneo de final de temporada del PGA Tour Americas.

El evento que reúne solo a los 60 mejores jugadores de la gira será del 15 al 18 de octubre en el PGA Ocean’s 4, Playa Nueva Romana, donde también se conocerá a los 10 jugadores que lograrán su ascenso al Korn Ferry Tour para la temporada 2027.

Dos Top 10 de Morales en 2026

El poblano Morales 23 años buscará cerrar de la mejor manera su primer año como profesional en este evento al que llega como el número 42 en el listado de puntos.

A lo largo de la temporada, Morales jugó 13 torneos y de ellos obtuvo dos Top 10, en el Mexico Championship (5º) y en el Inter Rapidísimo de Golf Championship (9º).

Mientras José de Jesús Rodríguez, un viejo conocido en torneo del PGA Tour Americas se presenta al evento final como el número 59 de la temporada y lo hace después de haber participado en ocho eventos y haber conseguido tres Top 20.

Morales y Rodríguez asegurán su participación en 2027

Tanto Morales como Rodríguez ya aseguraron su participación para la próxima temporada en el PGA Tour Americas.

Los jugadores a seguir en el Dominican Republic Tour Championship son: Thomas Ponder, Corey Pereira, Étienne Papineau y Patrick Flavin, quienes han asegurado su posición entre los 10 primeros de la clasificación final y ya han conseguido la membresía del Korn Ferry Tour para 2027, anunciaron este martes los responsables del PGA Tour Americas.

Ponder lidera el circuito con ocho Top 10 esta temporada y será miembro del Korn Ferry Tour por primera vez, mientras que 2027 marcará el regreso al Korn Ferry Tour para Pereira, Papineau y Flavin.

Las seis tarjetas restantes del Korn Ferry Tour se decidirán esta semana en el Dominican Republic Tour Championship tras la ronda final del domingo.